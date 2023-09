Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 wird von The Chinese Room entwickelt

Die ersten Screenshots sehen gut aus.

Key Art in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 © The Chinese Room, Paradox Interactive

Das renommierte Spieleentwicklungsstudio The Chinese Room, bekannt für seine bahnbrechenden First-Person-Titel mit preisgekrönten emotionalen Erzählungen, stürzt sich in eine düstere und faszinierende Welt der Vampire. Die Neuentwicklung des beliebten Action-Rollenspiels “Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2” verspricht, die Fans des Franchise in ihren Bann zu ziehen.

Mit zahlreichen Auszeichnungen, darunter BAFTA und TIGA, hat sich The Chinese Room einen Namen in der Videospielindustrie gemacht. Jetzt wagen sie sich an ein ganz besonderes Projekt – eine Neuinterpretation des Vampiruniversums im modernen Seattle. Dabei bleiben sie der düsteren Atmosphäre und den komplexen Geschichten des “World of Darkness”-Franchise treu, die bereits die Herzen der Fans erobert haben.

Vampire: The Masquerade bei The Chinese Room wohl in guten Händen

“Vampire: The Masquerade nimmt einen besonderen Platz in unserem Herzen ein. Das düstere Setting der Spielwelt mit seinen komplexen Geschichten, die auf der modernen Gesellschaft aufbauen, passt perfekt in den Katalog unseres Studios”, sagt Ed Daly, Studio Director bei The Chinese Room. „Bloodlines 2 ist unser bisher ambitioniertestes Projekt. Die Fans der Serie haben dieses Spiel schon sehnsüchtig erwartet, und wir sind der Herausforderung gewachsen. Wir bringen mehr als 15 Jahre an preisgekrönter Erfahrung in das Projekt ein und erschaffen ein Spiel, welches das Erbe des Vorgängers ehrt und gleichzeitig das Gameplay in die moderne Ära bringt.”

Die Nachricht von der Zusammenarbeit mit The Chinese Room hat die Fans der Serie in Aufregung versetzt. Sean Greaney, Vice President of World of Darkness bei Publisher Paradox Interactive, äußerte sich begeistert:

“Wir waren sofort beeindruckt, als wir den Vorschlag von The Chinese Room für Bloodlines 2 sahen. Sie haben eine echte Leidenschaft für das Ausgangsmaterial, was sie zu idealen Partnern für die Entwicklung einer Geschichte im Vampire: The Masquerade-Setting macht, die die Spieler anspricht. Wir sind fest entschlossen, Bloodlines 2 zu einem Erfolg zu machen. Ein Studio zu engagieren, das unsere Vision teilt, war entscheidend, um diese Ziele zu erreichen. Die Fans der Franchise können sicher sein, dass Bloodlines 2 in guten Händen ist, und wir werden im Januar mehr darüber berichten.”

“Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2” ist die heiß ersehnte Fortsetzung des Kult-Klassikers und entführt die Spieler in die düstere Unterwelt von Seattle. Hier kämpfen Vampire um ihr Überleben und ihre Vorherrschaft. Als Elder-Vampir erleben die Spieler fesselnde Charaktere, komplexe politische Beziehungen, intensive Kämpfe und die unersättliche Suche nach Blut. Doch sie müssen stets wachsam sein, um die Maskerade aufrechtzuerhalten – das ultimative Gesetz der Geheimhaltung, das die Vampirgesellschaft vor der Menschheit verbirgt.

Fans können es kaum erwarten, in diese düstere und faszinierende Welt einzutauchen, wenn “Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2” seine Tore öffnet und ein neues Kapitel in der Geschichte der Vampirjäger beginnt. Weitere Informationen werden im Januar erwartet, sodass die Vorfreude weiter steigt.