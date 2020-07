Neuer Trailer zu Vampire the Masquerade: Shadows of New York

Draw Distance hat einen neuen Trailer für den kommenden Vampire: The Masquerade – Shadows of New York Titel veröffentlicht. Dies ist ein separater Titel von der mit Spannung erwarteten PS5-Veröffentlichung von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Der Gameplay-Trailer gibt einen neuen Blick auf Shadows of New York und gibt eine Vorstellung davon, was in der kommenden Visual Novel zu erwarten ist. Der neue Titel, der viele der Konzepte des ursprünglichen Tabletop-Spiels einbezieht, wird eine stark geschichtsträchtige Erfahrung mit beeindruckenden Kunstwerken als Hintergrund sein.

Nach dem, was die Spieler vom Gameplay sehen können, handelt es sich um eine ziemlich normale Visual Novel, in der die Entscheidungen den Verlauf der Geschichte bestimmen. Fans der Serie und der Bildromane werden also wahrscheinlich viel zu genießen finden.

Obwohl dieser Trailer nichts mit Bloodlines 2 zu tun hat, wird erwartet, dass Shadows of New York dieses Jahr veröffentlicht wird, um die Fans hoffentlich etwas zu beruhigen, während sie auf die lang erwartete Fortsetzung warten.

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York wird voraussichtlich 2020 für PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht.