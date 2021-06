Valve ändert die Regeln, was den Regionswechsel bei Steam angeht

Videospiele können sehr teuer sein, insbesondere für diejenigen, die gerne mehrere Spiele im Monat spielen. Kein Wunder also, dass viele Spieler jede Gelegenheit nutzen, um Spiele so günstig wie möglich zu kaufen. Steam hat anscheinend Probleme mit einer der Möglichkeiten, wie PC-Spieler durch seine Storefront Geld sparen. Der PC-Shop von Valve ist es leid, dass Benutzer ihre Regionen wechseln, um Spiele zu günstigeren Preisen zu kaufen. Daher wird Steam die Möglichkeit einschränken, in Zukunft zwischen den Regionen zu wechseln.

Laut einem Bericht der Steam Database können Steam-Benutzer ihre Region in Zukunft nur noch alle drei Monate aktualisieren. Daher können Benutzer nicht in eine andere Region wechseln, ein Spiel zu regionalen Preisen kaufen und dann ihr Konto wieder in ihre ursprüngliche Region zurücksetzten. Das Wechseln der Region führt dazu, dass ein Benutzer für drei Monate auf die neue Region auf Steam gesperrt ist, bevor er wieder in eine neue Region wechseln kann.

In a further crack down on people buying games in cheaper regions, Valve added a limit on how often you can change your Steam account’s country.

Country may not be updated more than once every 3 months. Purchases can be completed using a payment method from your current region.

— Steam Database (@SteamDB) June 23, 2021