Nintendo hat das Update 7.1.0 für Splatoon 3 veröffentlicht. Das Update behebt eine lange Liste von Fehlern in verschiedenen Spielmodi, einschließlich Side Order, und bringt Verbesserungen für Salmon Run und das kommende Splatfest. Der Titel ist seit September 2022 auf dem Markt und erweist sich weiterhin als eines der am schnellsten verkauften Spiele auf der Nintendo Switch. Splatoon 3 war nicht nur das meistverkaufte Spiel in Japan im Jahr 2022, sondern wurde auch in den ersten drei Monaten weltweit über 10 Millionen Mal verkauft.

Der Erfolg des Titels ist zum Teil auf die kontinuierliche Unterstützung durch Nintendo zurückzuführen, die das Spiel mit kleineren Updates und Events wie Community-gesteuerten Splatfests sowie Premium-Inhalten unterstützt. Splatoon 3 hat durch DLC-Updates einen Roguelite-Modus namens ‘Side Order’ erhalten und beliebte Elemente aus früheren Spielen der Reihe, wie die Hub-Welt Inkopolis, wurden wieder eingeführt. Nintendo veröffentlicht auch weiterhin neue Patches für das Spiel, wobei der neueste eine ganze Reihe von Fehlerkorrekturen enthält.

Splatoon-3-Spieler können jetzt den neuesten Patch für den Online-Shooter herunterladen. Die Details zum Update 7.1.0 sind auf der Support-Seite verfügbar. Das Update behebt Fehler, die sich auf zahlreiche Aktivitäten auswirken, insbesondere auf den neuesten DLC. Es kam vor, dass die Musik im Spire of Order plötzlich aufhörte zu spielen oder der Bildschirm zur Punkteberechnung eine höhere Zahl anzeigte, als tatsächlich verdient wurde. Auch andere merkwürdige Verhaltensweisen traten auf. Das Update behebt ein Problem, das von Spielern gemeldet wurde. Nach Abschluss der Side-Order-Story trat ein Kommunikationsfehler auf, der das Abspielen der Endsequenz vollständig verhinderte.

Das neueste #Splatoon3-Splatfest hat begonnen! Macht ihr Lärm für Team Schlagzeug, Gitarre oder Keyboard? pic.twitter.com/eft4EbdXsr — Nintendo DE (@NintendoDE) March 23, 2024

Das bringt das neueste Update für Splatoon 3 mit sich

Das neueste Update bringt einige Änderungen für den beliebten Koop-Modus Salmon Run mit sich. Spieler, die sich nicht auf dem Host-System befinden, können nun goldene Eier nur noch unmittelbar nach dem Werfen oder Ablegen eines Eies einsammeln. Außerdem wird beim kommenden Splatfest-Event brandneue Musik namens “Suffer No Fools” während der Splatfest-Kämpfe und Tricolor-Kämpfe gespielt. Das Beste daran ist, dass der Song für alle Spieler kostenlos ist. Der kostenpflichtige DLC ist nicht erforderlich, um den Song zu hören.

Nintendo hat auch kostenlose Inhalte für Spieler angekündigt, die am Splatoon 3 Frühlingsfest-Event teilnehmen. Diese beinhalten neue pastellfarbene Sonnenbrillen und 9 neue Schuhpaare. Die spezielle thematische Ausrüstung funktioniert ähnlich wie die Verteilung früherer DLCs. Die Spieler sollten ihre SRL New Channels auf der Switch überprüfen, um die Inhalte sofort zu erhalten, wenn sie verfügbar sind.

Worum geht es in Splatoon 3?

Splatoon 3 ist ein aktueller und durchaus beliebter Third-Person-Shooter, der von Nintendo für die Nintendo Switch entwickelt und am 9. September 2022 erstmals veröffentlicht wurde. Innerhalb des Spiels kannst du als Inkling oder Oktoling in verschiedenen Online-Modi wie Revierkampf, Salmon Run oder Story-Modus mit Tinte schießen, schwimmen und färben. Splatoon 3 spielt in einer sonnenverbrannten Wüste namens Splatsville, wo dich verschiedene neue Waffen, Moves, Arenen und Mode erwarten.