Update 7.0.0 für Splatoon 3 veröffentlicht

Die Patch Notes für das Update 7.0.0 von Splatoon 3 wurden veröffentlicht. Das Update wird am 21. Februar 2024 auf der Nintendo Switch erscheinen und viele aufregende Änderungen und Ergänzungen für das Spiel-Erlebnis in der Welt von Inkopolis bringen.

Splatoon 3 ist der dritte Teil der beliebten Splatoon-Reihe von Nintendo, die für ihre farbenfrohe und schrullige Interpretation des kompetitiven Shooter-Genres bekannt ist. Das Spiel wurde exklusiv für die Nintendo Switch entwickelt. Es setzt das charakteristische Gameplay der Serie fort und bietet rasante Multiplayer-Matches. Teams wetteifern darum, die Karte mit der Tintenfarbe ihres Teams zu bedecken, während sie ihre Gegner mit Tinte einfärben. Splatoon 3 führt neue Waffen, Karten, Anpassungsoptionen und eine neue Einzelspieler-Kampagne ein. Es erweitert die lebendige Welt und die Mechanik der Vorgänger.

Das 7.0.0-Update bringt eine wichtige Neuerung mit sich: die Unterstützung des Side Order DLC. Spieler, die den Splatoon 3: Expansion Pass – Inkopolis & Side Order DLC erworben haben, können nun die Geschichte der Side Order beginnen. Dazu müssen sie zum Inkopolis-Platz gehen und den Bahnhof aufsuchen. Am 1. März beginnt die Fresh Season 2024 und es erwarten die Spieler einige bemerkenswerte Neuerungen. Die neue Saison bringt einen neuen Katalog mit neuer Ausrüstung, Titeln, Bannern, Dekorationen, Stickern und Emotes. Außerdem gibt es 153 neue Ausrüstungsgegenstände in den Geschäften und der Marlin-Flughafen feiert sein Debüt als neue Map.

Was bringt das neuste Update für Splatoon 3 mit sich?

Das Update führt zwei neue Hauptwaffen und neun neue Hauptwaffensets ein. Diese sind mit verschiedenen Sub- und Spezialwaffen kombiniert. In der Welt von Salmon Run müssen sich die Spieler den Herausforderungen der neuen Bonerattle-Arena stellen. Die Anpassung der Ausrüstung wird durch neue Möglichkeiten verbessert. Dazu gehören ausgewählte Brillen, Schirme, Kapuzenpullis, Pullover, T-Shirts mit mehreren Schichten, Schuhe mit Socken und sogar bestimmte Mützen. Mit der Funktion “Ausrüstung anpassen” können Spieler ihre Ausrüstung an ihren individuellen Spielstil anpassen.

In der Multiplayer-Arena erwarten die Spieler zwei neue Kampflieder. Zusätzlich sollen Waffenspezifikationen und Punkte für Spezialwaffen angepasst werden, um die Spielbalance und -vielfalt zu verbessern. Splatfest-Fans von Splatoon 3 können sich auf neue Fizzbangs in Splatfest-Kämpfen und Tricolor-Kämpfen freuen. Es wurden auch Anpassungen an der Punkteverteilung und den Matchmaking-Methoden vorgenommen.

Das Update 7.0.0 bringt neben den genannten Hauptmerkmalen auch Anpassungen an Tableturf Battle, SplatNet 3, Tournament Manager und verschiedene Fehlerbehebungen in den Bereichen Spielersteuerung, Multiplayer, Salmon Run, Splatfest und mehr mit sich. Die Fans warten gespannt auf diese neuen Änderungen und es ist sicher, dass Splatoon-3-Spieler sich auf ein aufregendes Update freuen können.

Ring frei für die Krawallhalla, dem finalen Austragungsort im Salmon Run. In diesem ehemaligen Gefängnisareal werden jetzt Salmonidenduelle ausgefochten – obwohl die Anwohner so aussehen, als wollten sie sich auch gerne ein paar Inklinge vornehmen! pic.twitter.com/13JQrOckbL — Nintendo DE (@NintendoDE) February 20, 2024

Worum geht es in Splatoon 3?

Splatoon 3 ist ein Third-Person-Shooter, der von Nintendo für die Nintendo Switch entwickelt und am 9. September 2022 veröffentlicht wurde. Innerhalb des Spiels kannst du als Inkling oder Oktoling in verschiedenen Online-Modi wie Revierkampf, Salmon Run oder Story-Modus mit Tinte schießen, schwimmen und färben. Splatoon 3 spielt in einer sonnenverbrannten Wüste namens Splatsville, wo dich neue Waffen, Moves, Arenen und Mode erwarten.