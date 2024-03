Update 0.7.1.0 für Enshrouded veröffentlicht

Ein neues Update für das Survival-Crafting-Spiel Enshrouded ist jetzt verfügbar. Es enthält neue Inhalte sowie Verbesserungen der Lebensqualität und Fehlerbehebungen. Das Update ist Teil der kürzlich enthüllten Roadmap für die Early-Access-Phase.

In Enshrouded geht es darum, den Shroud zu überleben, einen bösartigen Nebel, der bei Menschen den Tod verursacht. Als Flammengeborene sind die Spieler resistent gegen die Auswirkungen des Leichentuchs und die einzigen, die die Welt wieder zu dem machen können, was sie einmal war. Die Spieler kämpfen gegen seelenähnliche Menschen und vom Leichentuch Verdrehete. Dabei sammeln sie Ressourcen und stellen Fertigkeiten her, während sie fünf verschiedene Biome erkunden.

Das Update auf Version 0.7.1.0 ist bereits auf allen Plattformen verfügbar. Es enthält fünf neue Dungeons, die als Hollow Halls bekannt sind, sowie neue Feinde. Jedes Biom hat einen Hollow Halls, der dem Level des Gebiets entspricht. In den Tiefen des Dungeons gibt es neue Feinde und einen neuen NPC, für dessen Überleben die Spieler einige der besten Überlebensfähigkeiten der Umhüllten besitzen müssen. Der Alchemist hat eine neue Aufgabe zu erfüllen. Der Bauer kann Topfpflanzen herstellen. Der Zimmermann hat endlich runde Türen und Fenster. Diese sind perfekt für die Hobbit-Häuser, die die Spieler entworfen haben.

Das bringt das neueste Update für Enshrouded mit sich

Das Hollow Halls Update bietet nicht nur neue Inhalte, sondern auch eine verbesserte Benutzeroberfläche und Fehlerbehebungen. Die Bedienung wurde vereinfacht und die Optionen zum Aufteilen von Stapeln erweitert. Außerdem werden Gegenstände aus magischen Truhen automatisch zu Handwerksstationen gezogen. Im Mehrspielermodus von Enshrouded können Spieler nun auf der Karte einen Ping setzen, um ihre Mitspieler zu einem bestimmten Ort zu schicken. Fehlerkorrekturen beinhalten einen falschen Manaverbrauch für die Fertigkeiten “Begone” und “Sonnenaura”, das Katapultieren beim Versuch, ins Bett zu gehen, und den festsitzenden Questmarker für die Südliche Karawane, selbst wenn die Mission abgeschlossen wurde.

Enshrouded festigt damit seine Position als möglicher Anwärter auf das Spiel des Jahres 2024 durch stetige Verbesserungen und neue Inhalte. Die offizielle Roadmap des Spiels beschreibt die Punkte, an denen das Team von Keen Games in der nahen Zukunft arbeitet. Spieler können bereits sehen, wie sich die Änderungen auf das Spiel auswirken werden. Ein neuer Überlebenden-NPC erweitert die bestehende Geschichte und fügt mindestens drei neue Quests sowie neue Handwerksgegenstände hinzu. Eine beständige Bau-Community sorgt dafür, dass die Spieler bis zum nächsten Update mit runden Türen und Fenstern unterhalten werden. Die Lebensqualitäts-Updates zeigen, dass das Team auf die Wünsche der Community eingeht und Änderungen einführt, die am besten passen.

Enshrouded hat einen festen Platz im Open-World- und Survival-Crafting-Subgenre der Branche nach dem Release eingenommen, obwohl es direkt nach Palworld auf den Markt kam. Mit weiteren umfangreichen und großen Updates, wie dem für Hollow Halls, könnte es noch zu einem der größten und beliebtesten Survival-Spiele des Jahres werden.