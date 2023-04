DOOM 3 war zu seiner Zeit “ultra-schick”. S.T.A.L.K.E.R 2 sieht umwerfend aus. Aber Unrecord, sieht mit der Realität zum Verwechseln ähnlich aus. Der Einzelspieler-First-Person-Shooter erzählt die Geschichte eines taktischen Polizisten aus der Perspektive seiner Bodycam (Körperkamera). Und irgendwie war ich sofort dazu ermutigt, das “Spiel” auf meine Wunschliste auf Steam zu geben.

Unrecord befindet sich bei einem Indie-Entwickler namens Drama in Entwicklung. Das erste Spiel der Franzosen. Immerhin sind sie nur zu dritt. Ja, richtig gelesen. Drei Leute arbeiten bisher an diesen Spiel, dass so verblüffend der Realität ähnlich sieht.

Was erwartet uns? Die Entwickler schreiben in der Steam-Beschreibung, dass man als Polizist “taktische und detektivische Fähigkeiten” einsetzen muss. Dabei soll uns ein “immersives und erzählerisches Erlebnis” geboten werden. Dabei bietet der Titel “komplexe Dialoge, innovative Spielmechaniken, harte moralische Dilemmata und ein einzigartiges Schießsystem.”

Im Spiel muss man mehrere Kriminalfälle untersuchen und sich einer Vielzahl von Charakteren stellen.

Bei so viel Realismus, der im folgenden Video dargeboten wird, stellt sich natürlich die Frage, ob das fertige Produkt wirklich so aussehen wird. Der leitende Programmierer Alexandre Spindler sagt auf Twitter, dass das gezeigte Gameplay-Material in Echtzeit läuft. Hierbei soll es sich um kein gerendertes Filmmaterial handeln.

I often see the question come up, it's not a rail shooter or an FMV, it is indeed an FPS and these images are from real-time gameplay, not pre-rendered. Thank you all for the feedback. https://t.co/YSMwicss6i

— Alexandre Spindler (@esankiy) April 20, 2023