Naughty Dog möchte in die Uncharted-Welt zurückkehren

Viele Spieler wünschen sich ein brandneues Uncharted für die PlayStation 5.

Auch wenn die Uncharted: Legacy of Thieves Collection nun für die PlayStation 5 erscheint, würden sich Fans über ein neues Spiel des Franchises durchaus freuen. Nicht falsch verstehen. Das PS4-Spiel mit 4K auf der PS5 mit 30 FPS oder mit 60 FPS im Performance-Modus ist durchaus interessant, aber anscheinend haben nicht nur Spieler Interesse an einem neuen Uncharted-Spiel für die PS5, sondern auch Naughty Dog.

Die Kollegen von GamesRadar haben sich mit Kurt Margenau und Shaun Escayg von Naughty Dog unterhalten, um über das kommende Remaster zu sprechen. Natürlich wurde darüber gesprochen, wie großartig es ist, Uncharted besser als je zuvor zu erleben, aber anscheinend hat das Remaster auch die “Sehnsucht” geweckt, ein neues Spiel zu machen.

Auf die Frage, ob Naughty Dog zumindest über eine Fortsetzung nachdenke, sagte der Lead Cinematic Animator von Uncharted 4 und Creative Director von Uncharted: The Lost Legacy Shaun Escayg gegenüber GamesRadar, dass dies nicht ausgeschlossen sei.

„Ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass wir niemals nie sagen können. Ja. Uncharted ist ein Franchise, das wir lieben – das das Studio liebt“, so Escayg. „Es ist eine Welt, von der wir mehr sehen wollen.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection bereits ab morgen für PS5

Die Uncharted 4-Sammlung erscheint bereits morgen, am 28. Januar 2022, für die PlayStation 5. Neben der PS5-Version dürfen sich Spieler auch auf eine PC-Version freuen, die ebenfalls für heuer geplant ist. Allerdings gibt es noch keine Details darüber, wann genau das sein wird.

Noch mehr Uncharted erwartet uns übrigens im nächsten Monat im Kino, wenn der Film mit Tom Holland als Nathan Drake endlich startet. Immerhin hat es einige Regisseure gedauert, bis der Streifen von Sony endlich auf die große Leinwand kommt. Über den Regisseuren-Verschleiß des Films scherzten sogar die beiden Naughty Dog-Mitarbeiter.

Ob und wann ein brandneues Uncharted-Spiel für die PlayStation 5 in Entwicklung ist, steht also weiterhin in den Sternen. Als nächstes wird uns von Naughty Dog jedoch der Multiplayer-Modus von The Last of Us 2 erwarten. Immerhin erschien die Einzelspielerkomponente bereits vor 18 Monaten. Derzeit arbeitet der PlayStation-Spieleentwickler an mehreren Titeln gleichzeitig.