Uncharted 5 kommt “vielleicht eines Tages”, sagt Naughty Dog

Uncharted 2 - (C) Naughty Dog

Uncharted 4 wurde allgemein als ein wunderschönes Ende mit einem wunderbaren Gefühl des Abschluss angesehen, aber trotzdem haben viele Spieler gehofft, dass Uncharted 5 irgendwann auftauchen wird. Naughty Dog war ziemlich ruhig bei der Entwicklung einer Fortsetzung… bis jetzt.

Troy Baker, Nolan North, Neil Druckmann und Ashley Johnson trafen sich für die letzte Folge von “The Definitive Playtrough“ von The Last of Us auf Baker und Norths YouTube-Kanal Retro Replay, um die Entwicklung des Spiels zu diskutieren. Und gegen Ende des Videos öffnete Druckmann im Wesentlichen die Tür für die Möglichkeit, dass Naughty Dog ein neues Uncharted-Spiel macht.

„[Zuallererst] wollen wir es schaffen? Und wir haben Glück, dass wir die Freiheit haben, die Sony uns gibt, wo wir wählen können“, begann Druckmann. “Wir haben Uncharted 4 gemacht und seitdem haben wir kein weiteres Uncharted mehr herausgebracht. Vielleicht werden wir eines Tages. Wir werden sehen.” “Wir werden darüber reden”, mischte sich North ein. “Übrigens, was du gerade gesagt hast – das Internet ist gerade explodiert.”

Leider haben wir immer noch keine explizite Bestätigung erhalten, dass Uncharted 5 kommt. Und wir werden es vielleicht nie bekommen (zumindest eine traditionelle Fortsetzung), wenn man bedenkt, wie endgültig Uncharted 4 war. Trotzdem scheint Naughty Dog zumindest offen dafür zu sein, als Druckmann ausdrückte, wie viel Freiheit das Team von Sony hat.

Das nächste Spiel von Naughty Dog ist in Sicht. The Last of Us Part 2 erscheint am 29. Mai für die PlayStation 4.