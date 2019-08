Share on Facebook

Ubisoft hat eine 70-prozentige Beteiligung an Green Panda Games, einem führenden Verlag für kostenlose Handyspiele, erworben, der auf Hyper-Casual-Games spezialisiert ist.

Green Panda Games wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Paris. Das Unternehmen entwickelt und veröffentlicht Spiele im Idle-Genre. Green Panda Games verfügt über ein 30-köpfiges Team und hat seit seiner Gründung mehr als 55 Spiele auf den Markt gebracht, die von rund 85 Millionen Spielern weltweit heruntergeladen wurden. Viele seiner Spiele waren sofortige Hits wie Bee Factory, Sushi Bar und Terrarium.

Green Panda Games wird Ubisoft eine klare redaktionelle Vision im Segment der nicht genutzten Spiele, datenbasierte iterative Kreativprozesse und unbestrittenes Know-how in Bezug auf Strategien zur Benutzerakquise und zur Monetarisierung von Anzeigen einbringen.

Jean-Michel Detoc, Executive Director von Ubisoft Mobile, kommentierte den Deal folgendermaßen:

„Diese Akquisition stärkt unsere Position im Hyper-Casual-Markt, insbesondere im Segment der Leerlaufspiele. Die Integration von Green Panda Games in die Gruppe fügt sich nahtlos in unser Ziel ein, einem immer breiteren Publikum ein abwechslungsreiches und qualitativ hochwertiges Angebot an mobilen Spielen anzubieten. Wir freuen uns sehr, dass sich dieses talentierte Team der kreativen Kraft von Ubisoft anschließt. “

Guillaume Sztejnberg, Gründer von Green Panda Games, sagte:

„Wir freuen uns sehr, mit Ubisoft an Bord zu sein und freuen uns darauf, unser Spiele-Portfolio in einer Gruppe weiterzuentwickeln, die sich in vollem Wachstum befindet.“

Die Akquisition wurde am 31. Juli 2019 abgeschlossen und die zugrunde liegenden Vereinbarungen geben Ubisoft die Möglichkeit, ihren Anteil an Green Panda Games in den kommenden vier Jahren auf 100% zu erhöhen. Keine der anderen Übernahmebedingungen wurde bekannt gegeben.