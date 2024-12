Ubisoft stellt XDefiant offiziell ein

Eigentlich hatte der Produzent des Titels, Mark Rubin, noch im September verkündet, dass XDefiant nicht im Sterben liegen würde, im Gegenteil, das Spiel habe die volle Unterstützung von Ubisoft. Auch anfangs hohe Spielerzahlen ließen eigentlich Gutes vermuten.

Doch anscheinend enthielten die Gerüchte damals doch mehr Wahrheit als man zugeben wollte, wie ein langer Beitrag auf der offiziellen Seite des Spiels nun zeigt. In diesem kündigt Ubisoft das Ende des Free-To-Play Shooters an.

Wie geht es mit XDefiant weiter?

Neue Spieler können das Spiel Stand heute schon nicht mehr spielen. Wer sich vor dem 3. Dezember registriert hatte kann noch bis zum 03.06.2025 weiterspielen, bis dahin sollen die Server online bleiben. Die dritte und letzte Season wird ebenfalls noch veröffentlicht werden, In-Game-Käufe sollen allerdings nicht mehr getätigt werden können. Nur bereits gekaufte XCoins, die Währung des Spiels, können noch eingelöst werden. Ubisoft stellt auch gleich klar, dass es keinen Offline-Modus geben wird, um zumindest noch solo weiterzuspielen.

Ob dies eine ähnliche Debatte entfachen wird, wie die Diskussion um die Abschaltung von The Crew wird sich zeigen.

Alle Spieler, welche das Ultimate Founders Pack erworben haben, sollen das Geld zurückerstattet bekommen, ebenso diejenigen, die seit dem 3. November Geld in XCoins oder DLC Inhalte investiert haben.

Die Gründe

Wieso man sich für eine Abschaltung entschieden hat wird nicht explizit erwähnt, dass das Spiel schon länger mit stagnierenden Spielerzahlen zu kämpfen hatte und dementsprechend für Ubisoft wenig rentabel war scheint allerdings auf der Hand zu liegen.

XDefiants Produzent Mark Rubin meldete sich ebenfalls noch einmal zu Wort und stellt klar, wie schwer es gerade im Free-To-Play Mark sei sich zu behaupten. Es sei ein „mutiges Abenteuer“ gewesen und er sei stolz auf das Entwicklerteam. Man habe viel erreicht und gelernt, trotzdem sei er enttäuscht, dass sein Herzensprojekt nun eingestellt wird. Ebenso dankt er den Spielern und stellt die hervorragende Kommunikation zwischen dem Team und den Fans heraus.

Für die Entwickler sieht es allerdings nicht all zu rosig aus, wenn man weiteren Leaks glauben darf, die Momentan kursieren. Anscheinend hat Ubisoft ihre Studios in San Francisco und Osaka schon geschlossen und in Sydney Stellen abgebaut. Ob diese Einsparungen reichen einen Verkauf der Firma zu verhindern wird sich zeigen.

