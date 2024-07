Neverness to Everness wird ein neues Free-to-Play Spiel sein

Publisher Perfect World Games und Entwickler Hotta Studio haben das kostenlose supernatural Open-World-RPG Neverness to Everness für PlayStation 5, PC, iOS und Android angekündigt.

Das Spiel entfaltet sich in einer einzigartigen Welt, in der das Gewöhnliche und das Außergewöhnliche nebeneinander existieren – eine Stadt, in der es von Anomalien und Menschen gleichermaßen wimmelt. Als Spieler werdet ihr einen großen Auftritt in dieser Stadt haben und eure außergewöhnlichen Esper-Fähigkeiten einsetzen, um die Anomalien die euch erwarten zu finden und zu bekämpfen. Neverness to Everness bietet den Spielern auch eine Vielzahl von Möglichkeiten mit der Welt zu interagieren, außer Anomalien zu bekämpfen. Dazu gehört unter anderem das modifizieren von Sportwagen, leiten eines Geschäfte und vieles mehr.

In der ausgedehnten übernatürlichen Metropole Hethereau könnt ihr euren Alltag verbringen und täglich Anomalien sichten. Zum Beispiel Skateboards mit Graffiti die um Mitternacht Amok laufen oder ein Otter mit einem Fernsehkopf… In Hethereau ist das Außergewöhnliche das Gewöhnliche. Die Spieler können auch Partner und Freunde mit verschiedenen Esper-Fähigkeiten treffen und sich mit Charakteren zusammentun, um anstehende Krisen zu lösen und sich allmählich in den Alltag dieser neuen Stadt einzufügen.

Neverness to Everness ist Free-to-Play

Entwickelt mit der Unreal Engine 5 und der innovativen NVIDIA DLSS Rendering- und Raytracing-Technologie, verspricht das Spiel ein immersives, hochwertiges Spielerlebnis. Neverness to Everness wird für verschiedene Plattformen erhältlich sein, darunter Konsolen, PCs und mobile Geräte.

Die Vorregistrierung für Neverness to Everness ist ab sofort über die offizielle Website möglich.