Welche interessanten Free to Play Spiele erscheinen noch 2023?

Da sind ein paar spannende Games dabei.

Gaming ist teuer. Egal ob jemand Konsolen oder PC bevorzugt, man muss eine beträchtliche Menge Geld investieren, um alleine die Hardware zusammen zu stellen. Sobald die Hardware einsatzbereit ist, müssen die Gamer auf die Bibliotheken ihrer Plattformen zurückgreifen, um Software zu erhalten.

Heutzutage gewähren Xbox Game Pass und PS Plus Zugriff auf riesige Auswahl an Spielen gegen monatliche Gebühren; jedoch erscheinen die meisten AAA-Titel nicht sofort auf diesen Abonnementdiensten. Folglich könnten Spieler sich regelmäßig dazu gezwungen sehen, 69,99 € auszugeben, um die neuesten aufregenden Projekte zu erleben.

Free to Play Spiele klingen auf dem Papier fantastisch und können als Möglichkeit dienen, jemanden zwischen Premiumprodukten zu unterhalten. Viele Titel zeigen das Potenzial dieses Modells auf, und diese Auswahl wird in den kommenden Monaten und Jahren voraussichtlich deutlich erweitert. Welche hoch erwarteten neuen Free to Play Spiele wurden für 2023 oder später angekündigt?

Disney Speedstorm

Baloo, Hercules und Sulley stehen in der Trailer von Disney Speedstorm am Start

Erscheinungsjahr/Datum:

28 September 2023

Entwickler:

Gameloft Barcelona

Genre:

Kart-Racer

Plattformen:

Android, iOS, PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S

Ein Kart-Racer mit Disneys legendären Charakteren klingt nach einer Gelddruckmaschine, und Disney Speedstorm könnte sich als der nächste große Hit dieses Nischen-Genres erweisen (und es ist aufgrund eines neuen Erfolgsstory). Das Projekt von Gameloft Barcelona soll am 28. September 2023 als eines der Free to Play Spiele starten, jedoch befand sich das Spiel bereits im April im Early Access, was es den Leuten ermöglichte, frühzeitig einzusteigen, vorausgesetzt, sie waren bereit, einen Preis zu zahlen.

Viele Entwickler haben diesen Weg eingeschlagen, um Feedback zu erhalten und Hype für ihre kommenden Projekte aufzubauen, aber es ist derzeit schwer zu sagen, ob der Aufenthalt von Disney Speedstorm im Early Access seiner Reputation mehr geschadet oder genutzt hat. Dies liegt hauptsächlich an seinem Preis und dem Mangel an Inhalten, obwohl man argumentieren könnte, dass die Verfügbarkeit auch die Begeisterung für das Spiel verringert hat, da es nicht mehr ein unbekannter Faktor ist.

Trotz all seiner Mängel ist das eigentliche Gameplay von Disney Speedstorm spaßig und könnte eine solide Grundlage bieten, um dem Live-Service-Kart-Racer Räder zu verleihen, die jahrelang halten können.