XDefiant erreicht Spieler-Meilenstein

Ubisofts XDefiant hat nach Angaben des Publishers bereits 11 Millionen Spieler angezogen. Der Titel erhielt gemischte Kritiken und hatte nach dem Release am 21. Mai immer wieder mit erheblichen Serverproblemen zu kämpfen. XDefiant ist ein kostenloser Arena-Shooter, der Elemente mehrerer beliebter Ubisoft-Spiele wie Far Cry und Watch Dogs enthält und in dem Teams von sechs Spielern in einer Vielzahl von Spielmodi gegeneinander antreten. Der Titel hat in den ersten drei Stunden nach seiner Veröffentlichung eine Million Spieler angezogen und ist damit das schnellste Ubisoft-Spiel, das diesen Meilenstein erreicht hat.

Ubisoft gab kürzlich bekannt, dass die Spielerbasis von XDefiant seit der Veröffentlichung exponentiell gewachsen ist, und das Unternehmen geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. In einem Interview, das am 27. Juni auf dem offiziellen Ubisoft-Blog veröffentlicht wurde, erklärte der CEO des Unternehmens, Yves Guillemot, dass XDefiant 11 Millionen Spieler angezogen habe. Er glaubt, dass diese Zahl noch weiter steigen wird, da Ubisoft weiter daran arbeitet, mit dem für den 2. Juli geplanten Season-1-Update neue Inhalte ins Spiel zu bringen. Auf die Frage, wie Ubisoft sicherstellt, dass seine Spiele sich von der Masse abheben, antwortete Guillemot, dass das Unternehmen seinen Spielern genau zuhören und fundierte Entscheidungen darüber treffen müsse, worauf es seine Bemühungen konzentrieren wolle.

XDefiant mit exponentiell steigenden Spielerzahlen

Im weiteren Verlauf des Interviews betonte Guillemot, dass er XDefiant gerne als ernstzunehmendes Esports-Spiel sehen würde. Der Ubisoft-Chef sagte auch, dass es für die Zukunft seines Free-to-Play-FPS keine Grenzen gebe und betonte, dass es derzeit von einem Team betreut werde, das zuhört und mit den Spielern kommuniziert. Ubisoft hat bereits in der jüngeren Vergangenheit versucht, einen anderen kompetitiven Titel, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, der von vielen als einer der besten taktischen Shooter aller Zeiten angesehen wird, in eine ernsthafte E-Sport-Erfahrung zu verwandeln.

Im Gegensatz zu Rainbow Six Siege, das für seine steile Lernkurve und hohen Schwierigkeitsgrade bekannt ist, ist XDefiant wesentlich einsteigerfreundlicher gehalten. In XDefiant gibt es im Wesentlichen nur fünf Klassen, während Rainbow Six Siege nach dem Hinzufügen der überarbeiteten Rekruten Sentry und Striker im Juni-Update Operation New Blood derzeit über 73 einzigartige spielbare Operatoren verfügt. Drei Rainbow Six Siege-Operatoren, nämlich die GSG-9-Mitglieder Blitz, Jager und IQ, werden im Season-1-Update von XDefiant als Teil der neuen GSK-Fraktion eingeführt. Mit dem neuen Build werden dem Free-to-Play-Titel außerdem drei Maps, drei Waffen und ein Spielmodus hinzugefügt.

Worum geht es im Spiel?

XDefiant ist ein kostenloser First-Person-Arena-Shooter, in dem du in schnellen Online-Partien gegen andere Spieler antrittst. Das Spiel wurde von Ubisoft entwickelt und ist für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich. In XDefiant wählt ihr einen Charakter, genannt “Defiant”, aus bekannten Fraktionen des Tom-Clancy-Universums. Ihr könnt in 6vs6-Matches auf verschiedenen Karten und in unterschiedlichen Modi gegeneinander antreten. Dabei stehen euch Waffen-Loadouts mit zahlreichen Aufsätzen, Eigenschaften und Spezialfähigkeiten zur Auswahl.