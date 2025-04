Ubisoft enthüllt ‚Chroma‘: Innovatives Tool für Farbenblinde

Ubisoft hat die Veröffentlichung eines innovativen neuen Tools angekündigt, das einen erheblichen Einfluss auf farbenblinde Spieler haben wird. Das bekannte Entwicklerstudio gehört zu den größten Akteuren der Branche, neben anderen Giganten wie EA, Activision Blizzard und Take-Two Interactive. Weltweit ist Farbenblindheit eine relativ häufige Erkrankung, die etwa 300 Millionen Menschen betrifft.

Mit seinem neuen System will Ubisoft das Spielerlebnis für Betroffene revolutionieren und die visuelle Wahrnehmung in seinen Spielen grundlegend verändern. Ubisoft verfügt über ein umfangreiches Portfolio an erfolgreichen Spielen, darunter Tom Clancy’s The Division 2, Assassin’s Creed Shadows und Prince of Persia: The Lost Crown. Angesichts der großen Anzahl und Popularität dieser Titel ist es wahrscheinlich, dass viele farbenblinde Spieler Ubisofts Spiele genießen.

Ubisoft veröffentlicht Chroma Color Blind Simulation Tool

Für sie könnte das neue Tool ein echter Wendepunkt sein, insbesondere angesichts der beeindruckenden visuellen Qualität moderner Spiele. Wie auf der offiziellen Ubisoft-Website angekündigt, ist das neue Farbblind-Simulationstool Chroma nun öffentlich verfügbar. Ubisoft hat das System als Open Source auf GitHub bereitgestellt, sodass andere Entwickler es nutzen können, um die Farbzugänglichkeit in ihren eigenen Spielen zu verbessern.

Chroma funktioniert, indem es einen Filter über den Spielbildschirm legt, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Ziel ist es, Entwicklern die notwendigen Ressourcen bereitzustellen, um das Spielerlebnis für farbenblinde Nutzer genau zu simulieren und Spiele zugänglicher zu machen. Die Ankündigung von Chroma hebt hervor, dass das Tool mit Hotkeys arbeitet und eine anpassbare Overlay-Funktion bietet, die verschiedene Formen von Farbenblindheit simulieren kann.

Diese Entwicklung dürfte für Ubisoft eine positive Nachricht sein, vornehmlich da das Unternehmen zuletzt durch Studio-Schließungen und Massenentlassungen in die Schlagzeilen geraten ist.

Gerüchte über einen weiteren Assassin’s Creed-Titel, der 2025 erscheinen soll, kursieren ebenfalls, wurden jedoch noch nicht bestätigt. Ubisoft hat bislang keine konkreten Spiele genannt, in denen Chroma zum Einsatz kommen wird, einschließlich eines möglichen neuen Assassin’s Creed-Ablegers. Dennoch dürfte das Tool für farbenblinde Spieler einen großen Unterschied machen und die Entwicklung barrierefreier Spiele vorantreiben.

Ubisoft setzt mit Assassin’s Creed Shadows bereits neue Maßstäbe für Barrierefreiheit, wie eine detaillierte Liste der Accessibility-Optionen zeigt.