Assassin’s Creed Shadows: Alles über die Accessibility-Optionen

Ubisoft hat die vollständige Liste der Accessibility-Funktionen für Assassin’s Creed Shadows bekannt gegeben, die viele nützliche Optionen umfasst. Dies deutet darauf hin, dass das Spiel einen neuen Maßstab für Barrierefreiheit innerhalb der Serie setzen könnte. Das nächste Kapitel der langjährigen Ubisoft-Reihe befindet sich seit 2020 in Entwicklung. Ursprünglich war die Veröffentlichung für den 15. November 2024 geplant, wurde jedoch zweimal verschoben, zuletzt auf den 20. März 2025.

Vor der Veröffentlichung des Open-World-ARPGs hat Ubisoft eine detaillierte Liste der Accessibility-Funktionen präsentiert, die über zwei Dutzend Optionen für Navigation, Steuerung, Grafik und Sound beinhaltet. Dazu zählen grundlegende Barrierefreiheitsfunktionen wie mehrere Farbblind-Modi und Bildschirmtext sowie ein vollständig anpassbares HUD, dessen Elemente neu positioniert und in ihrer Deckkraft angepasst werden können.

Was die eher außergewöhnlichen Optionen betrifft, die noch nicht zum Industriestandard gehören, wird Assassin’s Creed Shadows Audio-Hinweise bieten, die den Spielern helfen, sich in der Umgebung zurechtzufinden und Wege zu entdecken. Diese Hinweise sind wie die anderen Accessibility-Funktionen des Spiels eine umschaltbare Einstellung. Außerdem gibt es ein hilfreiches Glossar, das den Spielern hilft, sich mit den akustischen Hinweisen des Spiels vertraut zu machen.

Ubisoft veröffentlicht Liste der Accessibility-Funktionen für Assassin’s Creed Shadows

Apropos Wissensdatenbank: Das Code-Menü enthält alle bisher erlernten Tutorials, während das Spiel alle neuen Menümechanismen automatisch hervorhebt und erklärt. Die Modi Geführt und Erkundet aus Assassin’s Creed Odyssey und Valhalla werden auch in Shadows enthalten sein. Der Geführte Modus bietet ein unkompliziertes Spielerlebnis, bei dem die Spieler von einer Kartenmarkierung zur nächsten laufen und so leichter vorankommen.

Im Erkundungsmodus hingegen müssen die Spieler anhand grober Zielbeschreibungen herausfinden, wohin sie als Nächstes gehen müssen. In diesem Zusammenhang hat Ubisoft bestätigt, dass das Spiel einen Scouting-Mechanismus enthalten wird. Wenn in einer Mission ein Ziel in Kobe angezeigt wird, dieser Teil der Karte jedoch noch durch Nebel verdeckt ist, können die Spieler gegen Bezahlung den Standort dieser Region ausfindig machen, bevor sie ihre Suche fortsetzen.

Assassin’s Creed Shadows erscheint PS5, Xbox Series X/S und PC.

