Assassin’s Creed Shadows: Pre-Load-Details – So viel Speicherplatz wird benötigt

Ubisoft bringt mit Assassin’s Creed Shadows ein episches Abenteuer ins feudale Japan – doch bevor du in die Rolle von Fujibayashi Naoe und Yasuke schlüpfst, solltest du deinen Speicherplatz checken! Die Pre-Load-Daten und der Download-Umfang wurden jetzt enthüllt.

Das Spiel entführt dich ins Japan des 16. Jahrhunderts, genauer gesagt in die späte Sengoku-Zeit. Die Assassinen-Bruderschaft und der Templer-Orden liefern sich einen erbitterten Kampf inmitten politischer Intrigen und blutiger Konflikte. Besonders spannend: Du spielst gleich zwei Hauptcharaktere – Fujibayashi Naoe, eine tödliche Shinobi, und Yasuke, einen afrikanischen Samurai, der auf einer historischen Figur basiert.

Der Pre-Load für die digitale Version startet am 18. März 2025. Das bedeutet, dass du das Spiel bereits zwei Tage vor dem offiziellen Release am 20. März 2025 auf deine Konsole oder deinen PC laden kannst. Falls Ubisoft noch einen Day-One-Patch veröffentlicht, solltest du also mit einem zusätzlichen Download rechnen. Und der kommt wie am nächsten Morgen die Sonne aufgeht.

Assassin’s Creed Shadows: Wie viel Speicherplatz brauchst du?

Die PS5-Version von Assassin’s Creed Shadows benötigt 85,4 GB Speicherplatz. Xbox Series X/S- oder PC-Version werden wohl kaum Unterschiede vorweisen. Wenn du wenig Platz auf deiner Festplatte hast, solltest du rechtzeitig aufräumen oder eine Speichererweiterung in Betracht ziehen. Besonders für digitale Käufer ist es wichtig, genug Platz freizuhalten, damit der Pre-Load problemlos starten kann.

Bereits jetzt tummeln sich bereits Gameplay-Videos des Spiels illegal im Internet herum. Durch einen möglichen Fehler eines Händlers oder verfrühte Lieferungen sind erste bewegte Bilder und Screenshots im Netz aufgetaucht. In den sozialen Medien gibt es einige Videos.

Falls du Assassin’s Creed Shadows bereits vorbestellt hast, kannst du den Pre-Load ab dem 18. März starten und dir einen Platz im Speicher sichern. Die epische Reise durch Japan mit zwei einzigartigen Charakteren verspricht ein Assassin’s Creed-Erlebnis der Extraklasse.

Das Ubisoft-Spiel hatte bereits einige Release-Verschiebungen hinter sich, nachdem klar war, dass es kommenden Monat endlich erscheinen wird. Bereits bestätigt wurden 60fps und eine Auflösung von 2160p für PS5 und Xbox Series X. Außerdem wurde ein offizieller Manga zum Spiel angekündigt.