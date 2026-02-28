Assassin’s Creed Shadows jetzt 50 Prozent günstiger: Nur 34,99 Euro bis 12. März

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Assassin’s Creed Shadows ist aktuell auf Steam drastisch reduziert. Die Standard Edition kostet nur noch 34,99 Euro statt der üblichen 69,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 50 Prozent. Die Aktion läuft bis zum 12. März 2026 um 23:59 Uhr UTC. Wer das Spiel noch nicht besitzt und schon länger mit dem Kauf liebäugelt, sollte jetzt zuschlagen. Auch die Premium Edition ist im Angebot, allerdings mit einem geringeren Rabatt.

Warum ist das Spiel jetzt schon reduziert?

Assassin’s Creed Shadows erschien erst am 20. März 2025. Keine zwei Wochen später gibt es bereits einen Sale. Das ist ungewöhnlich für ein großes AAA Spiel. Normalerweise dauert es mehrere Monate, bis Publisher solche Rabatte anbieten. Mehrere Gründe könnten dahinter stecken. Ubisoft hatte ein schwieriges Jahr und braucht dringend Cashflow. Die mehrfachen Verschiebungen von Shadows haben die Kosten in die Höhe getrieben. Ein schneller Sale könnte helfen, die Verkaufszahlen zu pushen und Investoren zu beruhigen.

Werbung

Außerdem konkurriert Shadows mit anderen großen Releases. Resident Evil Requiem startete am 27. Februar und bricht gerade sämtliche Steam Rekorde. Monster Hunter Wilds läuft ebenfalls sehr gut. Kingdom Come: Deliverance II hat eine treue Fanbase. All diese Spiele kämpfen um Aufmerksamkeit und Budget. Ein aggressiver Preis hilft, sich durchzusetzen.

Lohnt sich der Kauf?

Assassin’s Creed Shadows hat auf Metacritic einen Score von 81 Punkten. Das ist solide, aber nicht überragend. Die Kritiker loben die beiden Protagonisten Naoe und Yasuke, die völlig unterschiedliche Spielstile bieten. Naoe spielt sich wie ein klassischer Shinobi Assassin mit Fokus auf Stealth. Yasuke hingegen ist ein brutaler Samurai mit direktem Kampfstil. Diese Dualität funktioniert gut und bringt Abwechslung. Die Grafik ist beeindruckend, vor allem das feudale Japan wurde detailliert nachgebaut. Wetter und Jahreszeiten verändern die Umgebung dynamisch.

Kritikpunkte gibt es trotzdem. Die Story wird als schwach empfunden. Viele Missionen wiederholen sich. Die KI ist nicht besonders clever. Parkour fühlt sich manchmal ungenau an. Trotzdem: Für 34,99 Euro bekommt ihr ein umfangreiches Open World Spiel mit etwa 50 bis 80 Stunden Content. Das ist ein fairer Deal, vor allem wenn man bedenkt, dass der reguläre Preis bei 69,99 Euro liegt.

Werbung

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!