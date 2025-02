Assassin’s Creed Shadows: Manga zum Spiel offiziell angekündigt

Assassin’s Creed Shadows ist der neueste Teil der Reihe und spielt im feudalen Japan. Es gibt zwei Protagonisten: Yasuke und Naoe. Da es das erste Spiel in Japan ist, vermarktet Ubisoft es intensiv, da die Fans seit langem ein solches Setting gefordert haben. Um die Popularität des Spiels zu steigern, hat Ubisoft einen Manga veröffentlicht, der als Vorgeschichte zu Assassin’s Creed Shadows dient. Der Manga erscheint in Japan am 20. März 2025, zeitgleich mit dem Spiel. Gestern war das Erscheinungsdatum der englischen Version noch nicht bekannt.

Fans außerhalb Japans müssen sich also gedulden, bis sie den Manga in die Hände bekommen können. Wahrscheinlich wird Viz Media den Manga in den USA und weltweit in englischer Sprache veröffentlichen. Der Protagonist des Mangas könnte ein Verwandter von Naoe, einer der beiden Hauptfiguren in Assassin’s Creed Shadows, sein oder jemand, der Naoe das Assassinenhandwerk beigebracht hat. Es scheint, dass die Vorgeschichte nicht in einem einzigen Band erzählt wird, sondern vermutlich zwei oder drei Bände umfasst.

Discover the official prequel of the game. Follow the story a young Assassin apprentice, as she fights against the growing presence of the Templars order in Japan.

