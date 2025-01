Assassin’s Creed Shadows erhält Zensur in Japan

Ubisoft hat angekündigt, dass Assassin’s Creed Shadows in Japan zensiert wird, um den Anforderungen der japanischen Prüfstelle CERO hinsichtlich blutiger Szenen zu entsprechen. Nach mehreren Verzögerungen nähert sich der Starttermin des Spiels im März 2025 und es gibt positive Nachrichten: Ubisoft hat mehr Details veröffentlicht, darunter kostenlose DLCs für Vorbesteller aller Versionen. Claws of Awaji wird etwa 10 Stunden zusätzliche Inhalte bieten, darunter eine neue Region und eine Geschichte mit einer feindlichen Fraktion namens Sanzoku Ippa.

Trotz dieser Fortschritte gibt es erneut Probleme mit der japanischen Version: Ubisoft gab bekannt, dass man bestimmte Teile des Spiels zensieren muss, um den CERO-Anforderungen zu entsprechen. Assassin’s Creed Shadows ist derzeit als CERO Z eingestuft, was bedeutet, dass es nicht für Personen unter 18 Jahren erhältlich ist. Trotz dieser Einstufung wurde Ubisoft aufgefordert, die Gewaltdarstellung weiter zu reduzieren, ähnlich wie Capcom es bei Resident Evil Village tun musste.

Gewaltszenen von Assassin’s Creed Shadows müssen in Japan überarbeitet werden



Um den CERO-Richtlinien zu entsprechen, hat Ubisoft angekündigt, bestimmte grafische Inhalte und blutige Szenen in den Kämpfen von Assassin’s Creed Shadows vollständig zu entfernen. Während die Spieler in den Optionen des Spiels die Möglichkeit haben, die Zerstückelung zu aktivieren, wird diese Option in der japanischen Version vollständig entfernt und die Zerstückelung komplett deaktiviert.

Darüber hinaus wird Ubisoft die Art und Weise, wie abgetrennte Gliedmaßen und Körperteile dargestellt werden, sowie einige japanische Dialoge ändern, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen. Interessanterweise ist dies nicht die erste Kontroverse, die CERO wegen der Zerstückelung in Spielen erlebt hat. Im Jahr 2024 kritisierte der Geschäftsführer von EA Japan, Shaun Noguchi, die Bewertung von Stellar Blade durch CERO, das eine Altersfreigabe ab 17 Jahren erhalten hatte.

Noguchi kritisierte, dass CERO sich weigerte, das Remake von Dead Space zu bewerten, weil es abgetrennte Körperteile und innere Organe enthielt, während Stellar Blade ähnliche Gewaltelemente enthielt und von CERO mit D bewertet wurde.

Quelle: x.com via @UBISOFT_JAPAN