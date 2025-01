Assassin’s Creed Shadows bekommt epischen DLC „Claws of Awaji“

Assassin’s Creed Shadows wurde gerade verschoben. Schon wieder. Das Spiel kommt erst am 20. März 2025 heraus, nicht so wie ursprünglich geplant im Februar. Trotzdem gibt es bereits die ersten Hinweise zum geplanten Assassin’s Creed Shadows-DLC „Claws of Awaji“.

Was passiert im geplanten DLC? – Die Erweiterung führt dich auf die mysteriöse Insel Awaji, einen Ort voller Gefahren, verborgener Schätze und neuer Herausforderungen. Hier trifft Tradition auf Spannung: Der DLC bringt die Bō ins Spiel, eine traditionelle japanische Waffe, die dir einzigartige Kampfmöglichkeiten bietet. Ob du lieber aus dem Schatten zuschlägst oder deine Gegner in direkten Konfrontationen ausschaltest – mit der Bō stehen dir ganz neue Strategien offen.

Werbung

Der DLC erweitert nicht nur die Geschichte, sondern stellt dich auch vor neue Feinde, die in Hinterhalten und mit cleveren Fallen auf dich lauern, wie die offizielle Steam-Seite verrät.

Wann erscheint die Assassin’s Creed Shadows-Erweiterung?

„Claws of Awaji“ wird im Laufe des Jahres 2025 veröffentlicht. Ubisoft hat noch kein genaues Datum genannt. Falls du den DLC vorbestellst, kannst du dir zusätzliche Inhalte sichern: die exklusive Bonusquest „Thrown to the Dogs“, die dir direkt zum Start des DLCs zur Verfügung steht.

Wenn du noch mehr aus Assassin’s Creed Shadows herausholen willst, lohnt sich ein Blick auf die Digital Deluxe Edition. Sie beinhaltet nicht nur das Basisspiel, sondern auch In-Game-Boni wie das „Sekiryu Dual Pack“. Dieses Set rüstet deine Protagonisten Naoe und Yasuke mit einzigartigen Waffen und Outfits aus. Obendrauf gibt es das Sekiryu Hideout Pack mit anpassbaren Dekorationen für dein Shinobi-Hauptquartier und fünf Meisterungspunkten, um deine Charakterfähigkeiten weiter auszubauen.

Assassin’s Creed Shadows erscheint am 20. März 2025 und ist für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows, macOS und iPadOS verfügbar. Ob es auch für die kommende Switch 2 erscheint ist noch fraglich, nachdem sich Nintendo noch nicht durchringen konnte die Konsole offiziell vorzustellen. Ursprünglich sollte das Ubisoft-Spiel schon im Februar starten, doch der französische Publisher hat den Termin abermals verschoben – obwohl dies im Vorfeld ausgeschlossen wurde.