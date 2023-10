Ubisoft hat eine Bitte an die Fans vor dem Start von Assassin’s Creed Mirage

Ubisoft hat die Fans gebeten, keine Spoiler für Assassin’s Creed Mirage zu verraten, das in dieser Woche veröffentlicht wird. Das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum sollte der 12. Oktober sein, aber Ubisoft überraschte die Fans, indem sie bekannt gaben, dass Assassin’s Creed Mirage am 5. Oktober, eine Woche früher als zuvor, veröffentlicht wird.

Die Assassin’s Creed-Franchise ist das Kronjuwel von Ubisoft, und angesichts ihres Erfolgs ist die Vorfreude auf die Veröffentlichung eines neuen Titels immer hoch. Darüber hinaus kehrt Ubisoft mit Assassin’s Creed Mirage zu den Wurzeln der Franchise zurück, was die Erwartungen der Spieler ebenfalls erhöht hat.

Mirage folgt der Geschichte von Basim, einem Dieb, der zum Assassin wird und sich den Verborgenen anschließt, unter der Mentorenschaft von Roshan. Es gibt auch mehrere Theorien, die eine Verbindung von Basim zu einem der ältesten Protagonisten von Assassin’s Creed, Ezio Auditore, nahelegen. Ihre Glaubwürdigkeit wird jedoch erst bestätigt, wenn das Spiel für alle verfügbar ist, daher hat Ubisoft die Fans gebeten, ungekennzeichnete Spoiler über die Geschichte des Spiels nicht zu teilen.

Diese Nachricht wurde vom offiziellen Assassin’s Creed-Account auf Twitter gepostet, der die Spieler an die bevorstehende Ankunft des Spiels erinnerte und auch appelliert hat, anderen ein spoilerfreies Spielerlebnis zu ermöglichen. Glücklicherweise war Assassin’s Creed Mirage bisher größtenteils spoilerfrei, es gab nur gelegentlich Gerüchte und Leaks. Mit dem Veröffentlichungsdatum nur noch wenige Tage entfernt, sollten Spieler Social-Media-Plattformen sorgfältig durchsuchen, da Leaks oder Spoiler jederzeit auftauchen könnten.

Mit Assassin’s Creed Mirage bringt Ubisoft beliebte Funktionen aus den älteren Spielen der Franchise zurück. Zum Beispiel wird das Spiel die Funktionen des “Sozialen Verstecks” zurückbringen, mit denen Spieler sich in Menschenmengen vor Feinden verbergen können. Darüber hinaus wird es auch die klassische Funktion des “Bankassassinats” zurückbringen, mit der sie ihre Ziele belauschen können, ohne entdeckt zu werden.

❌ NO SPOILERS! ❌

With the launch of #AssassinsCreed Mirage upon us, we would kindly ask you to consider your fellow Assassins and refrain from posting or sharing unmarked spoilers that would impact their experience. Thank you!

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) October 1, 2023