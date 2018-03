Nachdem es aufgrund technischer Probleme zum Verzug kam, bietet Twitch Prime mit dem originalen Devil May Cry jetzt wieder ein kostenloses Spiel für seine Abonnenten. Als Ausgleich für die Verzögerung wird das Spiel bis zum 3. April verfügbar sein. Somit habt ihr fast einen Monat Zeit es euch zu holen.

Achtung! Hierbei handelt sich nicht um DMC: Devil May Cry von 2013, sondern das originale Devil May Cry von 2001, das ursprünglich für die Playstation 2 erschienen ist.

Passend dazu erscheint am 13. März eine HD Kollektion, die Remaster der ersten drei Spiele enthält, die grafisch aufgewertet wurden und konstante 60fps bieten sollen. Für Leute, die an der Reihe interessiert sind, bisher aber noch keinen Titel in Händen hielten, kommt die Twitch Prime Aktion also genau richtig.

Abseits davon enthält das aktuelle Twitch Prime Paket Spielinhalte für Fortnite, Paladins, Call of Duty: WWII, World of Warships und Pokemon Tekken DX.

Holen könnt ihr euch den aktuellen Loot auf der Twitch Prime Seite bis zum 3. April.

Kauftipp:

Devil May Cry HD Collection [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 34,99 bestellen