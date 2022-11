Top 5 der kommenden Spiele im Jahr 2023

The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom - ©Nintendo; Bildquelle: youtube.com/c/nintendo

2023 wird ein verdammt gutes Jahr für Videospiele, denn in den nächsten 12 Monaten stehen zahlreiche große Veröffentlichungen von PlayStation, Nintendo und Xbox an.

Das soll nicht heißen, dass das Jahr 2022 nicht schon bemerkenswert war, mit Pokémon Legends: Arceus, Horizon Forbidden West, Elden Ring, Lego Star Wars: The Skywalker Saga und Splatoon 3. Es ist nur so, dass das Jahr 2022 voller Verzögerungen war. Und zwar so viele, dass 2023 eines der bisher umfangreichsten Jahre werden könnte – und dabei zählen wir nur das, was wir wissen. Zwar handelt es sich nicht um Spiele, auf die eSports Online Wetten Österreich platziert werden können, dennoch handelt es sich um Spiele, die sehnsüchtig von Gamern erwartet werden.

Wir haben unsere Top 5 der Spiele zusammengetragen. Jedoch handelt es sich dabei um reine Geschmackssache, die von jedem anders bewertet werden kann.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist offiziell für Mai 2023 bestätigt. In dieser großen Fortsetzung wird Link in das Land Hyrule zurückkehren und mit brandneuen Rätseln, himmlischem Gameplay und jeder Menge Intrigen die Weiten und Tiefen erkunden.

Wir wissen noch nicht viel über das Spiel, aber neue Einblicke in die Handlung haben ein weitreichendes Abenteuer enthüllt, das sich reif für Erkundungen anfühlt. Wenn du dich in die wunderschönen Landschaften von Breath of the Wild verliebt hast, dann erwarte hier mehr davon – aber in einem viel größeren Maßstab.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill the Justice League wurde Anfang 2022 verschoben, und seitdem ist es ruhig um den Titel geworden – aber anscheinend ist er immer noch auf dem Weg zu seinem geplanten Start Anfang 2023. Dieses Abenteuerspiel wird als offenes, erzählbasiertes Spiel beschrieben, indem du in die Rolle der verschiedenen Mitglieder der Suicide Squad (Harley Quinn, King Shark, Deadshot, Captain Boomerang) schlüpfst, die auf einer Mission sind, den Planeten vor dem bewusstseinskontrollierenden Bösewicht Brainiac zu retten.

Da er Mitglieder der Justice League kontrolliert, musst du Charaktere wie The Flash, Wonder Woman und Superman jagen, die alle besessen sind. Es wird einen robusten Koop-Modus geben, aber das Spiel kann auch komplett alleine gespielt werden, wobei die Spieler den Charakter nach Belieben wechseln können. Egal, für welchen Anti-Helden du dich entscheidest, das Spiel dürfte ein echter Knaller werden.

Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI, das neueste Hauptspiel der langjährigen Franchise, soll im Jahr 2023 erscheinen, obwohl es noch viele Geheimnisse um das Spiel gibt. Bisher wissen wir, dass das Spiel in einer Welt spielt, die vom mittelalterlichen Europa inspiriert ist und in der mehrere Armeen den Frieden in der Region dank besonderer Edelsteine, den sogenannten Mutterkristallen, aufrechterhalten.

Du spielst einen Erzherzog von Rosaria, der sich auf eine wilde und magische Suche begeben muss, nachdem der dunkle Gott Ifrit das Land ins Chaos gestürzt hat. Es sieht so aus, als ob diese Götter, die Eikons, eine große Rolle in der Geschichte und im Kampf spielen werden, denn erste Einblicke in das Spiel zeigen übertriebene Kämpfe zwischen Monstern.

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Fallen Order soll 2023 eine große Fortsetzung erhalten, in der das Abenteuer erneut den jungen Jedi Cal Kestis in der Hauptrolle zeigt. Das Spiel knüpft an die Ereignisse der ursprünglichen Geschichte an und wird Kestis wahrscheinlich bei seinem Versuch begleiten, in einer Galaxie zu überleben, die nach der Order 66, die die Tötung aller Jedi-Krieger anordnete, feindlich gesinnt ist.

Ein erster Trailer zum Spiel zeigt mysteriöse neue Charaktere und jede Menge Intrigen. Wahrscheinlich werden wir in den kommenden Monaten noch viel mehr zu sehen bekommen. Fallen Order war in jeder Hinsicht ein großer Erfolg und hat bewiesen, dass Einzelspieler-Star Wars-Spiele bei Publisher EA eine große Zukunft haben.

Avatar: Frontiers of Pandora

Ein Einhorn der Spielewelt ist Avatar: Frontiers of Pandora, eine Open-World-Adaption des ikonischen Avatar-Universums von James Cameron. Das Spiel wurde 2017 angekündigt, als Entwickler Massive Entertainment die Adaption nach der Ankündigung von vier großen Fortsetzungen für das Film-Franchise ankündigte. Nachdem es so lange auf sich warten ließ, begannen die Spieler daran zu zweifeln, dass das Spiel überhaupt auf den Markt kommen würde – aber im Jahr 2021 wurden schließlich die ersten großen Einblicke in die Handlung enthüllt.

In diesem Titel werden die Spieler in die Rolle eines Na’vi-Kriegers schlüpfen und eine große Reise zur Westlichen Grenze antreten, einer Region, die in der Welt von Avatar noch nie zuvor gesehen wurde. Ursprünglich war das Spiel für 2022 angekündigt, doch Ubisoft bestätigte kürzlich, dass es sich erheblich verzögert hat und erst 2024 erscheinen könnte.

Weitere Titel, die 2023 erscheinen sollen:

Falls dir keines der Spiele gefällt, könnte dich vielleicht folgende Titel interessieren, die auch im Jahr 2023 erscheinen sollen: