Tomb Raider 4 Remaster angeteasert

In Tomb Raider 1-3 Remastered wurde ein neues Easter Egg entdeckt, das darauf hinweist, dass das nächste Remaster Tomb Raider 4 sein könnte. Tomb Raider 4, auch bekannt als Tomb Raider: The Last Revelation, wurde bereits 1999 veröffentlicht.

Die Sammlung Tomb Raider 1-3 Remastered wurde erst vor wenigen Wochen veröffentlicht. Obwohl viele Fans skeptisch waren, scheint sie bei der Fangemeinde gut angekommen zu sein. Die Entwickler haben gute Arbeit geleistet, um Tomb Raider 1-3 auf den heutigen Stand zu bringen. Einige sind der Meinung, dass die offensichtlichen Auswirkungen des Remasters einer über zwei Jahrzehnte alten Sammlung mit dem Paket einhergehen. Die Grafik wurde überarbeitet und Fans haben einige interessante Easter Eggs in der Sammlung entdeckt.

Der Twitter-Nutzer Daniel hat ein Easter Egg in Tomb Raider 1-3 Remastered entdeckt, das darauf hindeutet, dass eine Neuauflage von Tomb Raider 4 in Arbeit sein könnte. Im Hochsicherheitsbereich von Tomb Raider 3 Remastered finden die Spieler auf einem Bildschirm ein Radar. Es sieht auf den ersten Blick harmlos aus, enthält aber in Wirklichkeit einige versteckte Hinweise.

Tomb Raider I-III Remastered release date top left Bottom right is coordinates for next: GIZA Tomb Raider 4 Remaster is coming 🧘‍♀️🧘‍♀️🧘‍♀️🧘‍♀️🧘‍♀️#TombRaiderRemastered pic.twitter.com/mF7m4y6cnK — Daniel 💀 (@danthedan20) February 18, 2024

Hinweise auf ein Remaster von Tomb Raider 4

Die Spieler sehen in der oberen linken Ecke des Bildschirms eine Reihe von Zahlen, die dem Erscheinungsdatum von Tomb Raider 1-3 Remastered entsprechen. Im unteren rechten Teil befindet sich eine bemerkenswerte Information: die Koordinaten von Gizeh zusammen mit dem Wort “Next”. Gizeh war einer der Hauptschauplätze von Tomb Raider 4. Der Nutzer hebt hervor, dass das Radar symbolisch für das Planetarium in der verlorenen Bibliothek stehen könnte. Die Spirale könnte einer ähnlichen Struktur über Laras Statue in Kleopatras Palästen entsprechen. Beide Bereiche sind ikonisch im Spiel.

Die Hinweise auf das potenzielle nächste Remaster haben die Fans sicherlich aufgeregt. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass dies nicht die einzige Andeutung der Entwickler in der Sammlung ist. Im Offshore-Rig-Bereich von Tomb Raider 2 Remastered finden die Spieler zwei Bildschirme. Einer der Bildschirme enthält die ursprünglichen Veröffentlichungsdaten der vier Spiele. Der zweite Bildschirm ist eine Hommage an die Fans. Er besteht aus einigen Nachrichten der Community, die ein Remaster der Tomb-Raider-Spiele fordern.

Viele Tomb-Raider-Fans sind begeistert, nachdem sie dieses Easter Egg gefunden haben. Es gilt als eines der besten Spiele der Reihe. Andere sind sehr optimistisch, dass dies auch zu einem Remaster von Tomb Raider führen könnte. Viele in der Community glauben, dass Angel of Darkness viel Potenzial hatte, aber durch seine Bugs enttäuscht wurde. Ob sich diese Spekulationen bewahrheiten, bleibt abzuwarten.

Worum geht es in Tomb Raider 4?

Tomb Raider 4 ist ein Computerspiel aus dem Jahr 1999, das zum Genre der Action-Adventure gehört. Es ist der vierte Teil der Tomb-Raider-Reihe, in der du die Rolle der Archäologin Lara Croft übernimmst. In Tomb Raider 4 musst du die Welt vor dem bösen ägyptischen Gott Seth retten, indem du das Amulett und die Rüstung des Horus findest und ihn erweckst. Das Spiel bietet dir viele Rätsel, Kämpfe und Erkundungen in verschiedenen Schauplätzen wie Angkor Wat, Karnak, Alexandria und der Cheops-Pyramide.