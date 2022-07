TikTok-Trend: Wii-Fernbedienung dient als echtes Auto-Lenkrad

Reply to @oulun_raipein Thumbs up for the neighbour that called me an idiot🤣 catch the wiiata at a show near you🤪🤡 #fyp #foryou #miata #yata #miat #japcars #ukcarscene #foryoupage #cars #wii #mariokart #mx5 #steeringwheel #nardi

♬ Angeleyes (Sped Up Version) – tuna (SVT HOT)