TikTok lässt euch jetzt wie Chewbacca, C-3PO und mehr klingen

TikTok ist derzeit angesagt bei allen Altersgruppen. (Bildquelle: Pixabay)

Schon bald ermöglicht euch die App TikTok so wie eure liebsten ,,Star Wars” und Disney-Charaktere zu klingen. Dabei hat Disney ein besonderes Featurte entwickelt, um geschriebenen Text per Voiceover wie die berühmten Figuren klingen zu lassen. Schon länger gab es das Feature, dass man geschriebene Sätze mit diversen Stimmen nachvertonen kann. Nun soll es also auch mit Chewbacca und einigen anderen möglich sein.

Die Ankündigung des neuen Features fand im im Zuge des gestrigen Disney+ Day statt, bei dem die Streamingplattform ihr zweijähriges Jubiläum feierte. Neben neuen Kinofilmen, gab es euch einige sehr spannende erste Einblicke in kommende Produktion. Darunter auch erste Bilder zur kommenden ,,Obi-Wan Kenobi”-Serie. Die Neuankündigungen und besonderen Highlights machten den November wohl zu einem der stärksten Monate des Jahres.

TikTok und Disney – Eine perfekte Verbindung

Mit der neuen TikTok-Funktion sollen Fans daher in der Lage sein, so wie ihre Lieblingscharaktere klingen zu können. Dabei ist das Text-zu-Wort-Feature nichts neues. Seit der Einführung ist es eine der beliebtesten Funktionen, um Videos aufzuwerten. Und genutzt wird es dabei auch stark. Immerhin ist die App mittlerweile populärer als YouTube. Mit dem neuen Update sollen die folgenden Disney-Charaktere verfügbar sein.

Chewbacca (Star Wars)

(Star Wars) C-3PO (Star Wars)

(Star Wars) Sturmtruppler (Star Wars)

(Star Wars) Sticht (Lilo und Stitch)

(Lilo und Stitch) Rocket Raccoon (Guardians of the Galaxy)

Es ist allerdings durchaus möglich, dass Disney in den kommenden Monaten noch weitere Stimmen hinzufügen könnte. Die entsprechende Auswahl ist immerhin mehr als gegeben. Vorstellbar wären beispielsweise Groot (Guardians of the Galaxy), Darth Vader (Star Wars) oder Wall-E aus dem gleichnamigen Film.

Während TikTok-Nutzer die Stimmen ihrer liebsten Disney-Charaktere nachmachen können, haben wir noch einen Geheimtipp für euch. Denn so schafft ihr es, das lästige Wasserzeichen der App loszuwerden. Disney hat in der Zwischenzeit auch einige Erfolge zu vermelden, auch wenn das auf ihren neusten Film ,,Eternals” nicht zutrifft.

So konnte sich das Unternehmen vor kurzem in einer Klage von ,,Black Widow”-Star Scarlet Johansson mit der Schauspielern einigen.