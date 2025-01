MrBeast hat Interesse TikTok zu übernehmen

MrBeast hat offiziell angekündigt, dass er TikTok übernehmen möchte. Diese Nachricht kommt inmitten der jüngsten Veränderungen bei der Social-Media-Plattform, die ihre Zukunft ungewiss machen. Bereits im Januar 2025 hatte MrBeast sein Interesse am Kauf von TikTok bekundet, was offenbar ernst genommen wurde, da sich laut ihm mehrere Milliardäre gemeldet haben, um die Möglichkeit zu diskutieren. Nun hat der YouTuber ein Video aus seinem Jet hochgeladen, in dem er verkündet, dass er offiziell unterwegs ist, um ein Angebot für die Plattform abzugeben.

Was genau MrBeast anbietet, bleibt unklar, da er das Angebot nicht öffentlich gemacht hat. Statt eine genaue Zahl zu nennen, bezeichnete er das Angebot als „verrückt“ und sagte, dass er am Ende der neue CEO sein könnte. Sobald das Angebot angenommen oder abgelehnt wird, werden wir wahrscheinlich mehr erfahren. Dies ist jedenfalls die jüngste Entwicklung in der chaotischen Situation, die TikTok seit der ersten Amtszeit von Präsident Trump erlebt.

Werbung

Die Plattform befindet sich derzeit in einer Art Schwebezustand, da der scheidende Präsident Biden im April 2024 ein Gesetz unterzeichnet hatte, das die Muttergesellschaft ByteDance zwingt, ihre Anteile an dem Unternehmen zu verkaufen oder in den USA verboten zu werden. Da dies nicht innerhalb der vorgesehenen neun Monate geschah, schaltete sich TikTok am 19. Januar 2025 mit der Nachricht ab, man hoffe, nach der Vereidigung Trumps zurückkehren zu können.

MrBeast hat vor, TikTok in den USA zu retten

Inzwischen ist die Anwendung in den USA wieder normal verfügbar, da Trump eine Durchführungsverordnung angekündigt hat, um die Zeit bis zur Lösung des Problems zu verlängern. Während der neue Präsident sagt, dass er darüber nachdenkt, 50 % des Eigentums an die USA zurückzugeben, und MrBeast versucht, die App zu kaufen, bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen einen Verkauf überhaupt in Betracht ziehen wird.

Obwohl das Unternehmen anfangs mit der Idee einverstanden war, aufgekauft zu werden, um sicherzustellen, dass TikTok weiterhin in den USA betrieben werden kann, hat das Unternehmen seine Meinung inzwischen geändert und jüngsten Berichten zufolge ist das Unternehmen nicht mehr bereit, die App zu verkaufen. Diese Haltung könnte sich jedoch ändern, wenn die Möglichkeit besteht, den Betrieb in den USA aufrechtzuerhalten und ein ausreichend großes Angebot von MrBeast oder der Bundesregierung vorliegt.

Im Moment müssen die Nutzer abwarten, ob die Verhandlungen mit dem Entertainer oder der Regierung erfolgreich sind, aber die Zukunft sieht für TikTok hoffnungsvoller aus als in den letzten Monaten.

Werbung

In diesem Beitrag erfährst du, warum TikTok an eigenen Videospielen arbeitet.

Quelle: tiktok.com via @mrbeast