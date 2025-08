1 Million Dollar auf einer Insel: MrBeast plant echtes „Hunger Games“-Event

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

1 Million Dollar oder nichts. Wer bleibt bis zum Schluss? YouTube-Star James Stephen „MrBeast“ Donaldson will den vielleicht spektakulärsten Wettkampf seiner Karriere starten: ein reales „Hunger Games“-Event auf einer Insel. 26 Teilnehmer kämpfen in einem mehrtägigen Laser-Tag-Battle Royale gegeneinander und nur einer verlässt die Insel mit dem Preisgeld von 1 Million Dollar.

Das Konzept orientiert sich an der bekannten Roman- und Filmreihe, jedoch ohne tödliche Waffen. Stattdessen setzen die Teilnehmer auf Laser-Tag, taktisches Geschick und Ausdauer. Neben den Duellen müssen sie mit begrenzten Vorräten auskommen, Wasser finden und strategische Allianzen schließen. Alles unter den Augen von Millionen Zuschauern.

Von Rekord-Show zu Insel-Showdown

In einem Interview mit der „Today Show“ (via X.com, MrBeast Updates) verriet der YouTube-Star, dass er die Idee schon länger in der Schublade hat. Nach dem gigantischen Erfolg seiner Beast Games, die auf Prime Video Zuschauer-Rekorde pulverisierten, wäre dies der nächste logische Schritt. In dieser Show traten über 1.000 Spieler gegeneinander an, diesmal soll es kleiner, aber deutlich intensiver werden.

„Ich glaube, das würde absolut durch die Decke gehen“, so der 26-Jährige. Sicherheit habe oberste Priorität, daher Laser-Tag statt echter Waffen. Doch wer die Projekte von MrBeast kennt, weiß, dass er große Visionen in spektakuläre Realität umsetzt.

Survival, Strategie und Show

Das geplante Event kombiniert bekannte Film-Elemente mit dem Nervenkitzel eines Battle Royale. Mehrere Tage lang müssen die Teilnehmer clever haushalten, Gelände zu ihrem Vorteil nutzen und Gegner ausschalten, bevor sie selbst erwischt werden. Für die Zuschauer bedeutet das Spannung, Drama und Unterhaltung pur. Wohl mit dem Stil von Beast Games (jetzt auf Prime Video*), wie wir es bereits kennengelernt haben.

Wann die neue Battle Royale-Show startet? Ein offizielles Startdatum gibt es noch nicht, und der YouTube-Star hat keine feste Zusage gegeben. Doch wenn er dieses Projekt umsetzt, könnte es eines der größten und sichersten Live-Battle-Royale-Formate in der Geschichte von YouTube werden und für den Sieger das wohl lukrativste Laser-Tag-Spiel aller Zeiten.