Those Who Remain wird jetzt von Wired Productions veröffentlicht, der sich dem Entwickler Camel 101 anschließt, um das Horrorspiel auf die Gamescom zu bringen und dann zu veröffentlichen.

Die Welt hat einen ersten Blick auf das kommende psychologische Horrorspiel Those Who Remain von Camel 101 im vergangenen Herbst geworfen. Zu der Zeit sah das Spiel so aus, als hätte es ein gewisses Potenzial und lieferte eine eindringliche Atmosphäre. Jetzt hat das Team eine Partnerschaft mit dem Wired Productions-Studio geschlossen, um das Spiel einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Das Spiel wird diesen Monat auf der Gamescom zu sehen sein und Camel 101 hat einen kurzen Trailer veröffentlicht, um die Fortschritte vorab zu demonstrieren.

Das Spiel findet in einer kleinen Stadt namens Dormont statt, in der sich der Protagonist nach einer schlechten Nacht mit zu viel Alkohol und einer Affäre wiedergefunden hat, die er bereut. Leider lauert etwas Unheimliches unter der Oberfläche, obwohl die Stadt zunächst ruhig zu sein scheint.

Those Wo Remain wird bald auf Nintendo Switch, PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.