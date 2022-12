The Witcher 3 zieht mit Elden Ring in puncto Wertung gleich!

Die Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt ist das am zweithöchsten bewertete Videospiel 2022 und übertrifft God of War Ragnarök.

The Witcher 3: Wild Hunt - (C) CD Projekt Red

Du fragst dich, welches Videospiel 2022 am höchsten bewertet wurde? Nun, in der Metacritic.com-Liste findet sich eine neue Nummer 2. Eigentlich hat The Witcher 3: Wild Hunt sogar die selbe Punktzahl wie Elden Ring, aber noch weniger Wertungen – deshalb der zweite Platz.

Die Next-Gen-Version des Action-Rollenspiels von CD Projekt Red wurde am 14. Dezember 2022 für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC veröffentlicht und konnte such dank der guten Bewertungen der Fachkritiker den zweiten Platz für 2022 sichern. Derzeit sieht es nicht so aus, als würde noch ein Spiel kommen, dass diesen Platz streitig machen könnte.

The Witcher 3: Wild Hunt erhält 96/100 Punkte auf Metacritic

96 von 100 ist viel. Mehr als die PS4-Version des Spiels, dass “nur” 92 von 100 erhalten hat. Eine beeindruckende Leistung für das Spiel der polnischen Entwickler, da der Titel aus dem Jahr 2015 große Neuerscheinungen im Jahr 2022 wie God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West oder Gran Turismo 7.

Natürlich stellt sich eine wichtige Frage: wie gut ist diese Top-Liste der besten PS5-Spiele 2022? Immerhin ist The Witcher 3 für PS5 und Xbox Series X/S nur ein Update, sogar kostenlos. God of War Ragnarök erhielt 117 Bewertungen mehr, im Gegensatz zum Witcher-Update.

Das Ranking der besten PlayStation 5-Spiele 2022 sieht folgendermaßen aus (via Metacritic.com):

Elden Ring (96 von 100) – PS5-Release am 25. Februar 2022 The Witcher 3: Wild Hunt “Complete Edition” (96) – 14. Dezember 2022 God of War Ragnarök (94) – 9. November 2022 Persona 5 Royal (91) – 21. Oktober 2022 The Stanley Parable: Ultra Deluxe (89) – 27. April 2022 The Last of Us Part 1 (88) – 2. September 2022 Horizon Forbidden West (88) – 18. Februar 2022 Gran Turismo 7 (87) – 4. März 2022 Uncharted: Legacy of Thieves Collection (87) – 28. Januar 2022 Destiny 2: The Witch Queen (87) – 22. Februar 2022

Die Xbox Series X-Version des Spiels hat übrigens 95 von 100 erhalten, aber bisher wurden nur 5 Bewertungen eingereicht, deshalb findet man das Spiel auch nicht unter den TOP 10 bei der Microsoft-Konsole. Die PS5-Version von The Witcher 3 bekam bisher 24 Bewertungen und einen User Score von 7,4 bei 161 Bewertungen.

Kritikpunkte zur Next-Gen-Version von The Witcher 3

Warum weicht der User-Score des Spiels gegenüber den Fachkritiken soweit ab? Einige Spieler haben es einfach satt, die x-te Neuinterpretation eines Videospiels zu sehen, auch wenn das Next-Gen-Update kostenlos ist. Bei einigen Bewertern gab es Bildstottern, gar keinen Ton oder etliche Bugs, die bemerkt wurden. Manche sehen das Problem in der offenen Welt und meinen diese Art von Spielen habe gegen ein lineares Gameplay keine Chance. Hier merkt man wieder: Geschmäcker sind eben verschieden.

Was bietet das Spiel aus dem Jahr 2015 im Next-Gen-Update?

Die aktualisierte Version von The Witcher 3: Wild Hunt unterstützt jetzt auf PS5 und Xbox Series X (sowie Windows PC ohne Mods) Raytracing sowie einen separateren Modus für 60 FPS-Gameplay, bei besseren Texturen und Auflösung. Xbox Series S-Spieler haben kein Raytracing, auch wenn die 60-FPS-Variante verfügbar ist. Es gibt auch einige Gameplay-Verbesserungen wie neuen Fähigkeiten, verschiedenen Kameraoptionen und einer neuen Ultra+-Einstellung auf dem PC.

Apropos PC-Version: “Wir haben gerade einen Hotfix für The Witcher 3 auf dem PC veröffentlicht, der die allgemeine Stabilität und Leistung verbessern und GOG- und Steam -Overlays beheben sollte”, so CD Projekt Red am heutigen Montag. “Die Spielversion wird sich nicht ändern.” – Das Update ist auf Steam 3 GB und bei GOG 1,9 GB groß.

The Witcher 3: Wild Hunt ist für Windows PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One verfügbar.