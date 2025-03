The Last of Us auf PS5: Neues DualSense-Controller-Design und Pre-Order-Details enthüllt

Fans von The Last of Us können sich freuen, denn Sony hat ein speziell gestaltetes DualSense-Controller-Design enthüllt. Wie TheGamer berichtet, wird der ikonische Titel durch ein exklusives Hardware-Design gefeiert, das die düstere Atmosphäre des Spiels perfekt einfängt.

Der neue DualSense-Controller präsentiert sich in einem Motiv, das die bedrohliche Welt des Spiels widerspiegelt. Das Design zeigt das ikonische Firefly-Symbol, das für den Cordyceps-Virus steht, sowie Elemente, die an die Charaktere Joel und Ellie erinnern. Die haptischen Feedback-Funktionen und adaptiven Trigger des Controllers sollen das Spielerlebnis noch immersiver gestalten, indem sie die Spannung und Emotionen des Spiels direkt in die Hände der Spieler übertragen.

Get your first look at The Last of Us Limited Edition DualSense controller, featuring glossy PlayStation trophy icons. Full details: https://t.co/rtuOQpKItH pic.twitter.com/O1MXjWYf5t — PlayStation Europe (@PlayStationEU) March 6, 2025

Sony feiert The Last of Us mit einem speziell designten PS5-Controller

Neben dem Controller wurden auch Pre-Order-Details für die PS5-Version von The Last of Us bekannt gegeben. Das Spiel, das bereits auf der PS3 und PS4 Millionen von Spielern begeisterte, wird für die PS5 nicht nur grafisch aufpoliert, sondern auch mit verbesserten Ladezeiten und einer flüssigeren Performance ausgestattet. Raytracing-Technologie und 4K-Auflösung sollen die postapokalyptische Welt noch realistischer und detailreicher wirken lassen.

Die Pre-Order-Phase startet voraussichtlich in den kommenden Wochen, wobei Fans mit exklusiven Bonis wie zusätzlichen Skins oder digitalen Artbooks rechnen können. Der Preis für die PS5-Version wird voraussichtlich im Bereich anderer Next-Gen-Remakes liegen, wobei spezielle Bundles mit dem neuen Controller ebenfalls erhältlich sein könnten.

Die Ankündigung unterstreicht Sonys Engagement, klassische Spiele nicht nur technisch zu modernisieren, sondern auch durch begleitende Hardware-Specials zu feiern. Für Fans von ist dies eine willkommene Gelegenheit, das geliebte Spiel in neuem Glanz zu erleben und gleichzeitig ein Stück Gaming-Geschichte in Form eines exklusiven Controllers zu besitzen.

In diesem Beitrag erfährst du, wieso wahrscheinlich kein dritter Teil des Spiels veröffentlicht wird.

