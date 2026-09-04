Nach zwei Jahren ist dieses Steam-Aufbauspiel endlich fertig und schickt dich auf den Mond

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Auf dem Mond eine Fabrik hochziehen, Förderbänder verlegen, Rohstoffe abbauen und nebenbei dafür sorgen, dass deine Kolonisten nicht vor die Hunde gehen: The Crust hatte schon im Early Access ziemlich große Ambitionen. Nach mehr als zwei Jahren Entwicklungszeit mit der Community ist das Aufbau- und Automatisierungsspiel jetzt bereit für den nächsten Schritt. Am 10. September 2026 verlässt The Crust den Early Access auf Steam und erscheint als Version 1.0.

Entwickler VEOM Studio verspricht dafür weit mehr als nur ein paar zusätzliche Gebäude. Die Story-Kampagne wird abgeschlossen, mehrere Enden kommen ins Spiel und mit „Planning Mode“ sowie „Sandbox 2.0“ werden zwei zentrale Systeme stark ausgebaut.

The Crust verbindet Fabrikbau mit einer Mondkolonie

Wenn du Spiele wie Factorio oder Satisfactory kennst, dürfte dir ein Teil des Grundprinzips sofort vertraut vorkommen. Du landest auf dem Mond und errichtest dort eine industrielle Basis. Ressourcen müssen abgebaut, verarbeitet und über automatisierte Produktionsketten an die richtigen Stellen transportiert werden. Dafür baust du Förderbänder und setzt Drohnen ein.

The Crust hört dort allerdings nicht auf. Ein Teil deiner Anlage befindet sich unter der Mondoberfläche. Gleichzeitig verwaltest du Kolonisten, kümmerst dich um ihre Bedürfnisse, organisierst Logistik und schickst Expeditionen über den Mond. Auch die Erde spielt weiterhin eine wichtige Rolle. Über Verträge verkaufst du Ressourcen und produzierst Waren für unterschiedliche Fraktionen. Deine Entscheidungen können dabei Auswirkungen auf die politische und wirtschaftliche Situation auf der Erde haben. Bereits 2024 hat mein Kollege Tim auf The Crust hingewiesen. Damals war der Simulationstitel noch in der Early-Access-Startphase.

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Version 1.0 beendet endlich die Kampagne

Einer der wichtigsten Punkte betrifft die Geschichte. Mit Version 1.0 liefert VEOM Studio die vollständige Story-Kampagne mit mehreren möglichen Enden. Auch der Prolog wurde noch einmal überarbeitet.

Dazu kommen globale Ereignisse, die deine schön geplante Mondwirtschaft ordentlich durcheinanderbringen können. Unter anderem erwarten dich:

Sonneneruptionen

Meteoritenschauer

Epidemien

weitere globale Ereignisse

Gerade dadurch soll die Kolonie weniger wie eine statische Fabrik funktionieren. Du musst auf Ereignisse reagieren und deine Infrastruktur entsprechend vorbereiten. Ebenfalls neu ist der Planning Mode. Damit kannst du Module und Förderbänder zunächst planen, bevor tatsächlich Ressourcen für den Bau verbraucht werden. Wer schon einmal eine größere Fabrik in einem Automatisierungsspiel nachträglich umbauen musste, dürfte ziemlich genau wissen, warum das praktisch ist.

Sandbox 2.0 gibt dir mehr Kontrolle über den Mond

Wer auf die Geschichte verzichten und einfach bauen möchte, bekommt mit Sandbox 2.0 ebenfalls ein größeres Update. Du kannst deinen Startpunkt auf der Mondkarte selbst bestimmen und Seeds für Karten sowie Ausgangssituationen verwenden. Neue Terrain-Karten und zusätzliche Optionen sollen dafür sorgen, dass neue Durchläufe stärker voneinander abweichen.

Auch bei der Kolonieverwaltung wird nachgelegt. Du kannst Kolonisten künftig entlassen, ihre Gehälter festlegen und sie über ein Trainingszentrum schneller ausbilden. Straßen für Lastwagen kommen ebenfalls dazu. Die Automatisierung wird gleichzeitig flexibler. Ein- und Ausgangsressourcen von Produktionsmodulen lassen sich tauschen, während Auto-Kauf und Auto-Verkauf verbessert werden. Selbst eher banale Dinge wie Duschen und Toiletten finden mit Version 1.0 ihren Weg auf den Mond. Weniger alltäglich ist dagegen eine neue Anti-Meteoriten-Kanone.

Mehr FPS und weniger RAM-Verbrauch

Nach zwei Jahren Early Access geht es aber nicht nur um neue Inhalte. VEOM Studio hat nach eigenen Angaben mehrere Systeme grundlegend optimiert. Insbesondere Logistik und andere rechenintensive Bereiche sollen weniger Leistung benötigen. Die Entwickler versprechen dadurch mehr FPS und einen geringeren RAM-Verbrauch. Dazu kommen zahlreiche Verbesserungen an Benutzeroberfläche und Bedienung sowie ein überarbeitetes Verhalten der Kolonisten.

Eine Online-Bestenliste mit detaillierten Statistiken wird ebenfalls integriert. Zusätzlich erscheinen neue Steam-Erfolge und weitere Musikstücke. The Crust konnte sich schon im Early Access eine ordentliche Community aufbauen. Nach Angaben von Entwickler und Publisher wurden bereits mehr als 150.000 Exemplare verkauft, dazu kommen über 3.000 Steam-Rezensionen.

Wer bisher bewusst auf die fertige Version gewartet hat, bekommt damit einen ziemlich guten Zeitpunkt zum Einstieg.

The Crust 1.0 erscheint am 10. September 2026 für PC über Steam.