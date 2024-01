Strategie Spiele 2024: Alle Realese-Daten im Überblick

Bereitet euch darauf vor, euer normales Leben zu pausieren, denn 2024 warten wieder spannende Herausforderungen im Bereich der Strategie Spiele auf euch. Wir haben uns umgesehen, welche Spiele das Genre im nächsten Jahr bereichern werden und können euch versichern: Es gibt jede Menge Auswahl. Unsere Vorschau ist so umfangreich wie nie zuvor. Ob ihr euch als Starcraft-Konkurrent, als Globalstratege oder als 4X-Herrscher beweisen wollt, hier ist für jeden etwas dabei!

Strategie Spiele 2024 mit Release-Datum

War Hospital

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Entwickler: Brave Lamb Studio

Erscheinungsdatum: 11. Januar 2024

Vergesst einen fröhlichen und entspannten Jahresbeginn 2024! Schon am 11. Januar werdet ihr in War Hospital an die Grenzen eurer Belastbarkeit gebracht. Als Leiter eines Feldkrankenhauses im Ersten Weltkrieg müsst ihr euch mit knappen Ressourcen, ständigem Zustrom von Verwundeten und unzureichender Medizin auseinandersetzen. Wie in Frostpunk soll War Hospital euch keinen Spaß machen. Es soll euch an den Rand des Zusammenbruchs treiben und eure Aufgabe ist es, diesem Druck standzuhalten.

All Quiet in the Trenches

System: PC

Entwickler: Totally Not Aliens

Erscheinungsdatum: 17. Januar 2024

Der Erste Weltkrieg ist erneut das Thema. In All Quiet in the Trenches übernehmt ihr die Rolle eines Offiziers, der eine Gruppe von Soldaten anführt. Ihr müsst darauf achten, dass sie genug Schlaf und Unterhaltung nach den Missionen haben. Aber ihr müsst auch die Erwartungen eurer Chefs erfüllen. Am 17. Januar beginnt der Kampf in den Gräben.

New Cycle

System: PC

Entwickler: Core Engage

Erscheinungsdatum: 18. Januar 2024

New Cycle ist ein düsteres Spiel, in dem die Welt schon lange zerstört ist. Ihr müsst aus den Ruinen eine neue Gesellschaft aufbauen. Sammelt Ressourcen, errichtet Fabriken und schützt euch vor heftigen Naturgewalten ab dem 18. Januar.

Roots of Yggdrasil

System: PC

Entwickler: ManaVoid Entertainment

Erscheinungsdatum: 24. Januar 2024

Roots of Yggdrasil ist ein farbenfrohes Aufbauspiel, das sich an einem Experiment versucht und Roguelike-Elemente mit dem klassischen Konzept verbindet. Die Maps, die ihr in den 9 Welten der nordischen Mythologie erkundet, sind zufällig erstellt und wenn ihr eine florierende Siedlung errichtet, erhaltet ihr neue Karten für euer Deck, das festlegt, welche Gebäude ihr errichten könnt. So verbessert ihr eure Optionen immer mehr. Am 24. Januar geht es los.

Solium Infernum

System: PC

Entwickler: League of Geeks

Erscheinungsdatum: 14. Februar 2024

Solium Infernum ist ein höllisch gutes 4X-Strategiespiel, das in der Unterwelt angesiedelt ist. Nachdem der Teufel selbst abgehauen ist, kämpfen sechs Erzdämonen um den vakanten Thron der Hölle. Dafür braucht ihr nicht nur die stärkste Armee, sondern auch die raffinierteste Diplomatie, um eure Feinde UND eure Verbündeten zu hintergehen. Solium Infernum bietet euch auch die Möglichkeit, im Multiplayer gegen andere Spieler anzutreten.

Terminator: Dark Fate – Defiance

System: PC

Entwickler: Slitherine Ltd.

Erscheinungsdatum: 21. Februar 2024

Terminator Dark Fate: Defiance ist ein packendes Echtzeitstrategiespiel, das euch in die finstere Welt der berühmten Filmserie entführt. Ihr werdet nicht als Arni spielen, sondern als einer der wenigen Überlebenden der Menschheit gegen die Maschinen antreten. Außerdem könnt ihr euch in klassischen Echtzeitgefechten im Multiplayer messen.

Life by You

System: PC

Entwickler: Paradox Tectonic

Erscheinungsdatum: 05. März 2024

Life by You ist ein neues Lebenssimulationsspiel von Paradox, das euch erlaubt, eure eigenen Menschen, Städte und Geschichten zu erschaffen und zu kontrollieren. Ihr könnt euer Wunschhaus bauen, eure Charaktere anpassen und mit ihnen interagieren. Das Spiel ähnelt sehr dem bekannten Vorbild, denn es wurde vom früheren Leiter von Sims ins Leben gerufen. Am 5. März wird das Spiel in den Early Access gehen.

Crown Wars: The Black Prince

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch

Entwickler: Artefacts Studio

Erscheinungsdatum: 07. März 2024

Crown Wars: The Black Prince ist ein episches Taktik- und Strategiespiel, das im Jahr 1356 in einem fiktiven Frankreich spielt. Das Land ist von der Pest und dem Krieg der Kronen geplagt. Als Herr eines Lehnsguts müsst ihr euch gegen die Mächte des Bösen behaupten. Ihr rekrutiert und trainiert eure Soldaten und verbessert eure Burg, um die Bevölkerung zu schützen. Ihr führt eure Truppen in rundenbasierten Schlachten an.

Homeworld 3

System: PC

Entwickler: Blackbird Interactive

Erscheinungsdatum: 08. März 2024

Nach mehreren Verzögerungen startet Homeworld 3 endlich am 8. März. Das Sci-Fi-Strategiespiel knüpft an den zweiten Teil an und bietet euch wieder spannende Raumkämpfe in 3D. Dadurch habt ihr mehr taktische Optionen, denn ihr könnt eure Gegner aus allen Richtungen angreifen. Ob von oben, unten, rechts oder links, ihr habt die Wahl.

Manor Lords

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Entwickler: Slavic Magic

Erscheinungsdatum: 26. April 2024

Manor Lords ist ein Spiel, das viele Fans im Aufbau & Strategiebereich erwarten. Es kommt am 26. April heraus und will beide Genres vereinen. Ihr könnt eure Siedlung sehr detailliert aufbauen und eure Armeen in die Schlacht führen. Das Spiel soll auch für Konsolen erscheinen, aber erst später.

Neverdark

System: PC

Entwickler: Simteract

Erscheinungsdatum: 28. Juni 2024

Neverdark ist ein Spiel, in dem ihr die Welt nach einem globalen Blackout retten müsst. Die Welt ist im Chaos versunken und ihr müsst die Zivilisation wiederherstellen. Ihr spielt auf Karten, die echten Städten, wie Paris, Tokyo oder New York, nachempfunden sind. Ihr müsst klug handeln und eure Feinde bekämpfen. Das Spiel kommt am 28. Juni heraus.

Strategie Spiele 2024 ohne konkretes Release-Datum

Blockbuster Inc.

System: PC

Entwickler: Super Sly Fox

Erscheinungsdatum: Januar 2024

Erinnert ihr euch an The Movies von Peter Molyneux? Das Spiel, in dem ihr euer eigenes Filmstudio aufbaut und eure eigenen Filme produziert? Nein? Nun, das ist auch schon 17 Jahre her und kann heute nicht mehr verkauft werden. Aber 2024 wird das Comeback-Jahr für diese Art von Aufbauspielen. Blockbuster Inc. ist der erste Titel im Januar. Hier baut ihr euer Filmstudio auf, dreht Blockbuster und werdet berühmt.

Outpost: Infinity Siege

System: PC

Entwickler: Team Ranger

Erscheinungsdatum: Februar 2024

Outpost: Infinity Siege ist ein actionreiches Strategiespiel, das Tower Defense und FPS kombiniert. Ihr müsst euch eine futuristische Festung errichten und sie gegen riesige Alienwellen verteidigen. Dabei könnt ihr nicht nur eure Geschütze einsetzen, sondern auch selbst in die Schlacht eingreifen und aus der Ich-Perspektive schießen.

Hoglands

System: PC

Entwickler: Piggy Games

Erscheinungsdatum: Quartal 1 2024

Hoglands ist ein 2D-Strategiespiel mit Tower Defense- und RPG-Elementen, das in der düsteren Unterwelt spielt. Nachdem der Teufel selbst verschwunden ist, ringen sechs Erzdämonen um den Thron der Hölle. Ihr müsst euch eine mittelalterliche Festung bauen und eine Schweinearmee aufstellen, um euch gegen die untoten Wildschweine zu wehren, die euer Reich bedrohen.

The Crust

System: PC

Entwickler: VEOM Studio

Erscheinungsdatum: Quartal 1 2024

The Crust ist ein faszinierendes Aufbauspiel, das euch zum Mond schickt. Dort müsst ihr eine riesige Kolonie errichten, bevor die NASA euch zuvorkommt. Ihr habt die ganze Mondoberfläche als Spielplatz. Ihr müsst Ressourcen abbauen und Energie erzeugen, während ihr eine spannende Geschichte erlebt – wenn alles nach Plan läuft. Bisher gibt es nur einen ersten Trailer von The Crust.

Laysara: Summit Kingdom

System: PC

Entwickler: Quite DK Games

Erscheinungsdatum: Quartal 1 2024

Laysara: Summit Kingdom ist ein anspruchsvolles Aufbauspiel, das euch in die hohen Berge schickt. Dort müsst ihr eine neue Heimat für euer Volk erschaffen, das aus den Tälern vertrieben wurde. Ihr habt die ganze Berglandschaft als Spielraum. Ihr müsst Produktion, Wohnraum und sogar einen prächtigen Palast aufbauen. Dabei müsst ihr aber auf den knappen Platz achten und euch vor den Gefahren des Berges, wie Lawinen und Wettereinbrüchen, schützen.

Endzone 2

System: PC

Entwickler: Gentlymad Studios

Erscheinungsdatum: Quartal 1 2024