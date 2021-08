Saints Row: The Third Remastered – jetzt kostenlos bei EPIC!

"Saints Row: The Third Remastered" gibt es bis nächsten Donnerstag kostenlos im Epic Store zu holen. © Deep Silver, Volition, Epic Games; Bildmontage: DailyGame

Saints Row-Fans haben seit der gestrigen gamescom 2021 Opening Night Live gleich doppelt Grund zur Freude: Zum einen kommt mit Saints Row am 25. Februar 2022 ein kompletter Reboot der beliebten Spielserie und zum anderen verschenkt EPIC seit dieser Ankündigung mit “Saints Row: The Third Remastered” den bislang besten Teil der Serie kostenlos bis 02. September 17:00 Uhr im hauseigenen EPIC Games Store.

Wie lange gilt das Angebot?

Saints Row: The Third Remastered bekommt ihr ab sofort bis 02. September 2021 um 17 Uhr im EPIC Games Store dauerhaft geschenkt.

Warum verschenkt EPIC Games jede Woche Spiele?

Laut eigener Aussage möchte EPIC-CEO Tim Sweeney mit einem nachhaltigeren Geschäftsmodell Steam dazu zwingen, mehr Geld an die Entwickler auszubezahlen.

Worum geht’s in “Saints Row: The Third Remastered”?

Orientierte sich der erste Teil noch stark an seinem Vorbild GTA, ging dessen abgedrehter Klon spätestens mit dem dritten Teil der Serie völlig neue Wege:

Jahre nachdem “Stilwater” von den Saints übernommen wurde, haben diese sich von einer Straßenbande zu einem wohlklingenden Markennamen weiter entwickelt: “Saints Sneakers”, “Saints Energydrinks” und “Johnny Gat bobble head dolls” gibt es nun auch in Geschäften. Die Saints sind die Könige von Stilwater, aber ihre Berühmtheit ist nicht unbemerkt geblieben. Das Syndikat, eine legendäre, kriminelle Bruderschaft, die weltweit mitmischt, hat ein Auge auf die Saints geworfen und fordert Tribut.

Als Anführer der Saints weigerst du dich jedoch, dem Syndikat zu dienen, und bringst den Kampf nach Steelport – einer einst stolzen Metropole, die unter der Herrschaft des Syndikats zu einer Stadt der Sünde geworden ist.

Neben einigen optischen Verbesserungen beinhaltet das Remaster auch alle 3 Missionserweiterungspakete. Egal, ob abgewrackter Promi oder maskenloser Ninja: Erstelle dir dank mehr als 30 beiliegender DLCs die ausgefallensten Charaktere und steuere senkrechtstartende Flugzeuge, Kanonenautos mit Menschengeschossen oder andere abscheuliche Nahkampfwaffen wahlweise alleine oder mit einem Freund im Koop-Modus.

Derzeit ebenfalls kostenlos bei EPIC: Automachef

Mit dem Ressourcenmanagement-Indie-Game “Automachef” können wir endlich Koch sein, ohne dabei kochen zu müssen, und entwerfen voll automatisierte Küchen, programmieren Maschinen von morgen und optimieren unsere komplexen Produktionsketten, um ein möglichst effizientes Restaurant zu führen.

Wie schon “Saints Row: The Third Remastered” gibt es auch “Automachef” bis 02. September 2021 um 17 Uhr im EPIC Games Store dauerhaft geschenkt.