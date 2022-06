The Boys: Homelander Schauspieler möchte dass Hideo Kojima das Game zur Serie macht!

Anthony Starr as Homelander in The Boys © Amazon Video

Es könnte glatt dazu kommen, dass Hideo Kojima ein Game zur Serie The Boys kreiert. Nicht nur weil der Showrunner Eric Kripke ein riesen Fan von Kojimas Arbeit ist, sondern auch Homelander Darsteller Anthony Starr. Und so unrealistisch ist diese Idee wohl gar nicht. Denn Kojima berichtet auf Twitter, dass er ein Projekt in der Hinterhand hat, welches sehr an The Boys erinnert und er deswegen auf Eis gelegt hätte.

1/2

"THE BOYS," which I quit after 3 episodes of season 1. I thought I'd watch the rest of the show. Actually, I watched a few episodes that were delivered at the time when I was about to start a project that I had been warming up for a long time, pic.twitter.com/UpI00pUIHQ WERBUNG — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 26, 2022

The Boys Game und das Projekt von Hideo Kojima

Hideo Kojima wendet sich an seine Twitter Fans und berichtet davon, dass er The Boys nach nur 3 Episoden der ersten Staffel abgebrochen hatte. Aber der Show einen weitern Anlauf gab um alles zu sehen. Dabei musste er feststellen, dass The Boys einem Game Projekt sehr ähnlich ist, welches er damals aufgrund des ähnlichen Plots auf Eis gelegt hatte. Ein Spiel welches sich auch um eine Gruppe Detektive dreht, welche sich gegen Superhelden behaupten müssen.

Natürlich schlug dieser Tweet ein bei den Fans von Kojima und auch der Serie. Unter diesen begeisterten Fans, auch der Boys Showrunner Eric Kripe, der Kojima antwortete mit “Bitte komm und mach ein The Boys Game! Lass uns uns zusammentun und die Welt erobern! Riesen Fan btw!” und gefolgt wurde diese Begeisterung von Homelander Darsteller Anthony Starr mit einem Simplen “Das unterschreibe ich genau so!”

Please come make a #TheBoys game. We can team up and conquer! Huge fan, btw. #TheBoysTV — Eric Kripke (@therealKripke) June 26, 2022

The Boys Staffel 3 auf Höhenflug in Beliebtheit und Brutalität

Staffel 3 von The Boys war bereits vor den Game Gerüchten in aller Munde. Selbst vor dem Start der neuen Season, schlug diese bereits die ersten Wellen. Wellen des Entsetzens und der Beschwerden. Zumindest wurde behauptet, dass der erste Trailer bereits 20 Millionen Beschwerden erlangt hat. Aufgrund des hohen Aufkommens an Gewalt, Nacktheit und (so ehrlich muss man sein) verteilter Eingeweide. An Billy Butchers berühmtes “cunt” hat man sich wohl schon zu sehr gewöhnt.

Nun läuft Staffel 3 seit einigen Wochen auf Amazon mit einem wöchentlichen Release von Episode zu Episode. Und was soll man sagen. Sie haben nicht zu viel versprochen. Es wurde von der ersten Minute an nackter, brutaler, gnadenloser und der Stil von The Boys wurde bis zum Extrem ausgereizt. Was mich aber an Staffel 3 aktuell am meisten überrascht. Ist dass diese übertriebene Gewaltdarstellung und exzessive Nacktheit die Story nicht schmälern.

Viel zu oft erlebt man es, dass Serien die gerne schocken irgendwann an Qualität verlieren, weil sie sich nur noch auf die Schocks verlassen. Darauf dass die Zuseher kommen werden wegen des Skandals. Darunter leidet schnell die Geschichte oder auch die einzelnen Charaktere. In The Boys scheint dies absolut nicht der Fall zu sein. Und Staffel 3 ist eine wirklich geniale Fortsetzung der bisherigen Story. “Bloody good job ye’ cunts!” weitermachen!