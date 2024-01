Tetris: 13-Jähriger spielt das Spiel vollständig durch

Ein dreizehnjähriger Junge hat das scheinbar Unmögliche möglich gemacht und den Retro-Spieleklassiker Tetris durchgespielt. Als erster Mensch auf der Welt soll er den “Kill Screen” des nunmehr vierzigjährigen Blockspiels erreicht haben.

Am Dienstag postete der YouTuber Blue Scuti ein Video auf seinem Kanal, in dem er zeigt, wie er das Ende von Tetris erreicht hat. Nach ungefähr 40 Minuten in dem Video ist erkennbar, dass dem YouTuber klar wird, dass er das Spiel tatsächlich beenden könnte. Bisher sei dies von einem Menschen noch nicht durchgeführt worden. Bislang hielt eine künstliche Intelligenz den Rekord, das Spiel beendet zu haben. Nachdem der Dreizehnjährige noch eine weitere Linie im Spiel schließt, bleibt das Game plötzlich hängen und nichts passiert mehr.

Tetris-Spieler erreicht “Kill Screen”

Doch anstelle in Panik zu verfallen, weil sein Spiel eingefroren war, fing der Junge an zu feiern. Denn das Spiel war nicht kaputt. Vielmehr hatte der Junge Tetris so lange gespielt und sei so weit gekommen, dass sich das Spiel selbständig abschaltete, was wiederum als natürliches Ende gewertet werden kann. Immerhin ist Tetris eigentlich darauf ausgelegt, dass es unendlich weitergeht, da kein Ziel erreicht werden muss. Für die meisten Spieler ist ab Level 29 allerdings Schluss, da die Blöcke anschließend so schnell fallen, dass ein Weiterspielen nahezu unmöglich ist.

Der Junge erreichte hingegen Level 157 und damit den sogenannten “Kill Screen”. Also jenen Punkt, an dem ein Videospiel aufgrund von Einschränkungen im Programmcode unspielbar wird. Denn der Code des Spiels war nie darauf ausgelegt, dass Spieler auch wirklich so weit kommen. Mit dieser Leistung gilt Blue Scuti daher als erster Mensch, der das Spiel beendet hat und stellte gleichzeitig einige Rekorde auf. “Das hat noch nie ein Mensch geschafft”, so Vince Clemente, der Präsident der Classic Tetris World Championship. Er fügte hinzu, dass der Junge im Grunde etwas geschafft hatte, was man bis vor ein paar Jahren noch für unmöglich hielt (via The New Yorker). Und…. was sind eure Vorsätze für 2024?