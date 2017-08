Games Telltale: Game of Thrones 2 ist in der Warteschleife & Borderlands 2 tot? 30/08/2017 @ 06:00

Wenn du die Abenteuer des Forrester-Clans fortsetzen möchtest, dann musst du Geduld haben. Wie Telltale’s Job Stauffer, Leiter der Kreativ-Abteilung, im Interview mit Eurogamer.net verraten hat, ist Season 2 des Erzähl-Titels Game of Thrones (gleichnamig zur Serie) in „On Hold“.

Telltale’s The Walking Dead geht 2018 in die letzte Runde und daher war man irgendwie gespannt und wartete schon sehnsüchtig darauf, neue Abenteuer in Westeroes zu bestreiten. Immerhin bietet der Spannungsbogen rund um GoT ausreichend Material für „Plauder-Spiele“.

Mit einer Fortsetzung der Geschichte aus dem Borderlands-Universum sieht es ebenfalls nicht gut aus – bzw. so rasch dürfen wir uns keinen neuen Titel erwarten.

So sagte Stauffer im Interview: „Derzeit haben wir keine Pläne, eine zweite Staffel von Tales aus den Borderlands zu machen.“

Das volle Interview lohnt sich, wenn du Fan von Telltale-Spielen bist.

