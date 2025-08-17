Tekken 8 auf Switch 2 laut Serien-Erfinder nur schwer umsetzbar

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Eine Umsetzung von Tekken 8 für die Switch 2 ist vorerst nicht zu erwarten. In einem Interview dämpfte Serienproduzent Katsuhiro Harada die Erwartungen mancher Nintendo-Fans – wobei er die Möglichkeit einer Switch-2-Fassung für die Zukunft offen ließ. „Das ist eine interessante Option, die nicht völlig ausgeschlossen ist”, antwortete Franchise-Chef Harada auf die Frage, ob Tekken 8 für Switch 2 geplant sei (via Eurogamer).

“Aus geschäftlicher Sicht läuft [die Switch 2] gut. Daher wäre das eine gute Geschäftsentscheidung, wenn man ein größeres Publikum erreichen möchte”, so Harada weiter. Allerdings sieht er Probleme mit der Leistung der neuen Hybridkonsole von Nintendo. Ihm zufolge würde es nämlich “viel Arbeit erfordern, das Spiel auf dieser Hardware zum Laufen zu bringen.”

Werbung

Bei der Grafik macht die Switch 2 einen großen Sprung gegenüber dem Vorgängermodell, kann allerdings mit PlayStation 5 und Xbox Series technisch nicht mithalten. Im Fighting-Genre sind zurzeit Virtua Fighter 5 R.E.V.O. und die Mortal Kombat Arcade Kollection für Switch 2 geplant, die beide auf älteren Hardware-Generationen basieren.

Zum Launch der Switch 2 ging auch ein Port des 2023 veröffentlichten Street Fighter 6 an den Start. Laut Digital Foundry kann der Tekken-Konkurrent sogar mit der Version auf Xbox Series S mithalten. Allerdings handelte es sich bei Street Fighter von Beginn an um einen Cross-Generation-Release, der auch für PS4 und Xbox One erschien. Tekken 8 wiederum wurde im Vorjahr exklusiv für PS5, Xbox Series und PC veröffentlicht. Eine Anpassung an die Switch 2 wäre voraussichtlich aufwendiger.

Tekken auf Switch 2 und anderen Nintendo-Konsolen

Serienbösewicht Kazuya Mishima ist inzwischen in Super Smash Bros. Ultimate vertreten, an dessen Entwicklung auch Bandai Namco beteiligt war. Darüber hinaus ist die Geschichte der Prügel-Serie auf Nintendo-Konsolen aber überschaubar. 2012 erschien eine angepasste Version von Tekken 6 für den 3DS und ein Port von Tekken Tag Tournament 2 für Wii U. Danach wurde es auf Nintendo-Konsolen ruhig um das traditionsreiche Franchise. Allerdings erschien für die erste Switch ein Port des Spin-offs Pokémon Tekken, in dem sich die Sammelmonster an den Kragen gehen.

Fragen & Antworten