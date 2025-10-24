Tales of Xillia 2 Remaster: Nächste Neuauflage der Kultreihe steht offenbar kurz bevor

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Nach dem Remaster von Tales of Xillia scheint Bandai Namco keine Zeit zu verlieren. Laut Serienproduzent Yusuke Tomizawa befindet sich bereits das Remaster von Tales of Xillia 2 in aktiver Entwicklung und die offizielle Ankündigung könnte schon bald folgen.

In einem Interview mit der japanischen Weekly Famitsu sprach Tomizawa über den aktuellen Stand der Tales of-Reihe und gab dabei ungewöhnlich offene Einblicke in den Entwicklungsprozess. „Wir haben Teams mit mehreren Partnerstudios gebildet. Zählt man alle Projekte vom Prüfungsstadium bis hin zur späten Entwicklung, sind derzeit mehr als zwei Titel in Arbeit“, erklärte der Produzent.

Das Ziel sei klar: Die Fans sollen schneller neue Inhalte bekommen, ohne jahrelang auf den nächsten großen Serienableger warten zu müssen. Trotzdem mahnt Tomizawa zur Geduld: „Das Veröffentlichungstempo hängt immer vom jeweiligen Entwicklungsstand ab. Wir möchten so viele Titel wie möglich, so schnell wie möglich liefern.“

Nächste Ankündigung kommt „relativ bald“

Obwohl Tomizawa keine Details zum nächsten Titel verraten durfte, ließ er durchblicken, dass die offizielle Enthüllung des nächsten Remasters bevorsteht. „Ich kann noch keine Einzelheiten nennen, aber der Zeitpunkt der nächsten Ankündigung sollte relativ bald sein. Zumindest ist das der aktuelle Plan.“

Tales of Xillia 2 Remastered soll dabei nach dem gleichen Ansatz veröffentlicht werden wie sein Vorgänger: kurze Ankündigung, schnelle Veröffentlichung. Der Titel befindet sich laut Tomizawa „noch mitten in der Entwicklung“, weshalb bislang keine offizielle Bestätigung erfolgte.

Kein neues Tales, aber viel in Bewegung

Seit Tales of Arise (2021) und seiner Erweiterung Beyond the Dawn (2023) warten Fans auf ein neues Hauptspiel. Laut Tomizawa arbeitet das Team aber weiterhin an frischen Ideen. „Wir denken ständig über neue Konzepte nach und arbeiten aktiv an zukünftigen Projekten. Neben Remastern planen wir auch Events, Merchandise und andere Aktionen, um die Serie lebendig zu halten.“

Langfristig wolle Bandai Namco die Tales of-Reihe als stetig wachsende Marke etablieren. „Nach dem 30. Jubiläum möchten wir auch zum 40. und 50. weiter Möglichkeiten schaffen, wie Spieler und Charaktere Geschichten erleben und teilen können.“

Das Remaster von Tales of Xillia erscheint am 31. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC (Steam).

