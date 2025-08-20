Tales of Xillia Remastered erscheint im Oktober

Eva KrummEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

Bandai Namco und Entwickler Dokidoki Grooveworks bringen mit Tales of Xillia Remastered einen beliebten JRPG-Klassiker zurück. Das Spiel erscheint am 31. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC via Steam. Damit erhalten Fans der Reihe erstmals die Gelegenheit, die Abenteuer von Jude Mathis und Milla Maxwell in einer überarbeiteten Version zu erleben.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei Protagonisten: Jude Mathis, ein angehender Medizinstudent aus der Hauptstadt, und Milla Maxwell, eine geheimnisvolle Frau, die von vier mächtigen Geistern begleitet wird. Spieler wählen zu Beginn, aus wessen Perspektive sie die Handlung verfolgen möchten, was unterschiedliche Erlebnisse und Dialoge ermöglicht.

Die Reise führt durch die farbenprächtige Welt Rieze Maxia, in der Menschen und Geister in Harmonie zusammenleben. Doch der Frieden ist bedroht: Das Königreich Rashugal nutzt ein rätselhaftes Gerät, das die Mana-Reserven der Welt aussaugt – die Essenz allen Lebens. Gemeinsam begeben sich Jude und Milla auf eine gefährliche Mission, um das Gerät zu zerstören und das Gleichgewicht wiederherzustellen.

Überarbeitete Features und Inhalte

Neben der packenden Story erwartet die Spieler ein actionreiches Kampfsystem. Das Dual Raid Linear Motion Battle System kombiniert Strategie und Teamwork, um in Echtzeit-Kämpfen zu bestehen. Kombinationsangriffe und spezielle Support-Fähigkeiten spielen eine wichtige Rolle, um Gegner effizient zu überwinden.

Für die Remastered-Version hat Bandai Namco mehrere Verbesserungen integriert. Dazu gehören eine optimierte Grafik, ein Auto-Save-System, die Möglichkeit Zufallskämpfe ein- oder auszuschalten sowie ein früherer Zugang zu Shops. Diese Quality-of-Life-Features sorgen dafür, dass sich die Spielerfahrung moderner und komfortabler anfühlt.

Auch beim Umfang hat das Remaster einiges zu bieten. Enthalten sind zahlreiche DLCs aus der ursprünglichen Veröffentlichung, darunter zusätzliche Kostüme, hilfreiche Items und weitere Extras. Lediglich einige lizenzierte Inhalte fehlen aus rechtlichen Gründen. Insgesamt erhalten Fans und Neueinsteiger damit ein besonders vollständiges Paket. Zudem werden wir zwischen englischem und japanischen Voice-Over wählen können.

Ein Klassiker in neuem Gewand

Tales of Xillia Remastered richtet sich sowohl an langjährige Anhänger der Tales-of-Reihe als auch an Spieler, die den Titel bisher verpasst haben. Mit seiner Mischung aus emotionaler Handlung, charismatischen Figuren und dynamischem Kampfsystem gehört das Spiel zu den Highlights des JRPG-Genres. Der Re-Release bringt die Stärken des Originals zurück, ergänzt durch moderne Komfortfunktionen, die den Einstieg leichter machen.

Am 31. Oktober können Spieler weltweit erneut in die Welt von Rieze Maxia eintauchen und entscheiden, ob sie Judes wissenschaftliche Neugier oder Millas spirituelle Entschlossenheit folgen wollen.

