Tales of Graces f Remastered Release für Anfang 2025

Bandai Namco hat Tales of Graces f Remastered für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC (Steam) angekündigt.

Dieses Remaster kommt tatsächlich etwas überraschend. Nach Tales of Vesperia: Definitive Edition war es sehr lange ruhig um Remakes und Remaster zu dem Tales of Franchises, was viele Gerüchte begünstigte. Aufgrund des Erfolgs hatten viele damit gerechnet, dass wohl Tales of Xillia und eventuell Tales of Xillia 2 als nächstes eine Aktualisierung für modernere Konsolen bekommt. Doch nun wissen wir, wir bekommen als erstmal das Remaster zu Tales of Graces f.

Folge uns bei Google News

In Tales of Graces f Remastered folgen die Spieler den Abenteuern von Asbel und seinen Freunden, die sich auf eine spannende Reise begeben, voller unvergesslicher Charaktere, überraschender Enthüllungen und einzigartiger Gefährten, die durch über die Zeit hinweg gegebene Versprechen zusammengeführt werden. Das Spiel ist in der Welt von Ephinea angesiedelt, einem Planeten, der mit üppigem Grün gesegnet ist. Die Welt wird von drei großen Nationen regiert, die jeweils die Macht von Eleth besitzen.

Tales of Graces f Remastered ist eine überarbeitete Version von Tales of Graces f, das ursprünglich 2010 in Japan und 2013 in Amerika und Europa für die PlayStation 3 veröffentlicht wurde. Die Remaster-Version enthält Verbesserungen und Ergänzungen, herunterladbare Inhalte aus der Originalversion sowie neu lokalisierten Szenen, die erstmals verfügbar sein werden.

Die Remaster-Version bleibt der Originalversion treu, bietet jedoch verbesserte Grafiken und verschiedene nützliche Funktionen sowie eine Vielzahl an herunterladbaren Inhalten aus der Originalversion.

Es wurden Funktionen und Verbesserung hinzugefügt, um das Spiel für die Spieler bequemer und angenehmer zu gestalten. Es sind viele herunterladbare Inhalte aus der Originalversion enthalten (einige lizenzierte Inhalte sind nicht verfügbar). Übersee-Sprachen wurden für einige unterhaltsame Dialoge hinzugefügt. Der Online-Ranglistenmodus wurde entfernt und in Trials of Graces, einen Offline-Modus im Titelmenü, umgewandelt.

Die Veröffentlichung für Tales of Graces f Remastered ist für den 17. Januar 2025 geplant.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*