Gerüchte um das Tales of Xillia Remaster

Es gibt Gerüchte über ein mögliches Remaster des beliebten JRPGs Tales of Xillia. Laut diesen könnte das Spiel auf modernen Plattformen wie PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen. Diese dürfte Fans der Tales of-Reihe begeistern, da Tales of Xillia als eines der herausragenden Spiele der Serie gilt und bislang nur auf der PlayStation 3 spielbar war. Ein Remaster würde diesen Titel erstmals für aktuelle Konsolen zugänglich machen.

Tales of Xillia, der dreizehnte Hauptteil der Tales of-Serie von Bandai Namco, wurde 2011 in Japan exklusiv für die PS3 veröffentlicht und kam erst 2013 in den Westen. Trotz seines späten Erscheinens auf einer auslaufenden Konsole war das Spiel ein großer Erfolg und verkaufte sich weltweit über eine Million Mal. Dieser Erfolg führte zur Entwicklung eines direkten Nachfolgers, Tales of Xillia 2, das 2012 in Japan und 2014 im Westen erschien. Wie sein Vorgänger war auch das Sequel nur auf der PS3 verfügbar, was bedeutet, dass beide Spiele bislang auf dieser Plattform „gefangen“ geblieben sind.

Würde eventuell nur der erste Teil ein Remaster bekommen?

Ein Remaster von Tales of Xillia für moderne Konsolen wäre eine willkommene Gelegenheit, diesen beliebten Titel einem neuen Publikum zugänglich zu machen. Allerdings gibt es bereits Bedenken hinsichtlich der Umsetzung. Bandai Namco hat in der Vergangenheit nicht immer eine makellose Bilanz bei der Portierung und Neuveröffentlichung von Spielen vorzuweisen. Daher gibt es Befürchtungen, dass das Remaster möglicherweise nur den ersten Teil der Duologie umfassen könnte, ohne das Sequel Tales of Xillia 2 einzuschließen. Dies wäre eine enttäuschende Entscheidung, da die Geschichten der beiden Spiele eng miteinander verbunden sind und das Spielerlebnis unvollständig wirken könnte, wenn nur der erste Teil neu aufgelegt wird.



Ein ähnliches Szenario ereignete sich bereits mit dem Remaster von Tales of Symphonia im Jahr 2023, bei dem der Nachfolger Tales of Symphonia: Dawn of the New World ebenfalls nicht enthalten war. Sollte sich dieses Muster wiederholen, wäre dies für viele Fans eine verpasste Gelegenheit. Da die PlayStation 4 und 5 keine native Abwärtskompatibilität zur PS3 bieten, gehören Tales of Xillia und sein Sequel zu den schwer zugänglichen Spielen für heutige Spieler. Ein Remaster beider Titel wäre daher nicht nur wünschenswert, sondern auch notwendig, um die komplette Geschichte auf modernen Plattformen erlebbar zu machen.

Obwohl die genauen Details des möglichen Remasters noch nicht offiziell bekannt sind, deuten die bisherigen Informationen darauf hin, dass Bandai Namco möglicherweise nur den ersten Teil von Tales of Xillia neu auflegen könnte. Dies würde bei vielen Fans auf Enttäuschung stoßen, besonders wenn man bedenkt, dass die vollständige Geschichte der beiden Spiele auf moderne Plattformen übertragen werden sollte. Es bleibt abzuwarten, ob Bandai Namco die Erwartungen der Fans erfüllen und beide Spiele gleichzeitig neu veröffentlichen wird. Bis dahin bleibt die Hoffnung, dass das Remaster von Tales of Xillia nicht nur ein Gerücht ist.