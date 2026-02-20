Switch 2: Mit speziellem Zubehör kann die Konsole mit nur einer Hand gespielt werden!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Der Videospielzubehörhersteller Gametech hat so eben dessen neueste Konstruktion vorgestellt. Mit einem speziellen Zubehör können die beiden Joy-Con 2 der Nintendo Switch 2 mit einer Hand gespielt werden.

Wie sieht dieses Zubehör aus?

Der Griff besteht aus zwei Joy-Con 2 Hüllen, welche mit einem Scharnier miteinander verbunden werden können. Die Hüllen lassen sich auf insgesamt 3 Arten fixieren. Wer Rechtshänder ist, muss darauf achten, die SL- und SR-Buttons nach außen zu richten. Linkshänder müssen diese einfach nach innen richten. Ebenso können die Joy-Con 2 parallel ausgerichtet werden, um dabei mit einer Hand den Maus-Modus nutzen zu können.

Eine eigene Präsentation

Wer eine Demonstration von dem Ganzen erleben möchte, der kann sich von einer wahrlich epischen Präsentation von Gametech des Nintendo Switch 2 Zubehörs überzeugen lassen.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Laut dem Hersteller soll das ein Design für jeden sein, also nicht nur Personen, welche körperlich eingeschränkt sind, sondern auch Personen, die das Zubehör aus Bequemlichkeit nutzen möchten. So sieht man in der Präsentation nicht nur eine an der Hand verletzten Person, sondern auch weitere welche einfach nur Essen oder während des Spielens in ihr Smartphone schauen möchten.

Gar nicht so neu

Bereits im Jahr 2018 hat die Firma das selbe Zubehör für die Joy-Cons der ersten Nintendo Switch veröffentlicht. Dieses neue Zubehör ist ident, nur in größeren Dimensionen, da die neue Nintendo Konsole größer geworden ist. Leider liefert Gametech immer noch nicht außerhalb Japans.

Ein Segen

Ein Segen für alle Personen welche nicht das Glück haben, zwei gesunde Hände zu haben. Während die Button-Belegungen von Videospiel Controllern mittlerweile bis ins kleinste Detail individuell angepasst werden können, haben sich sämtliche der Konsolenhersteller bis heute noch immer zu wenig mit physischen Einschränkungen mancher Personen befasst.

Wir hoffen, dass solche Produkte die Aufmerksamkeit der Konsolenhersteller erregen und es hoffentlich bald mal zu einem Umdenken kommt, sodass auch Spieler mit Einschränkungen sämtliche Videospieltitel genießen können. Bis dahin müssen die Spieler ihre Situation leider selber lösen. Aber zum Glück gibt es Firmen wie Gametech oder Bastler wie Akaki Kuumeri. Letzterer hat schon lange nichts neues konstruiert. Mit der neuen Nintendo Switch 2 wär es wieder an der Zeit.

Quelle: youtube.com via GAMETECH 公式チャンネル

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!