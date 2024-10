Super Mario Party Jamboree bereits online vollständig geleaked

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Super Mario Party Jamboree in weniger als einer Woche sollten Fans vorsichtig sein, um Spoiler zu vermeiden, da das Spiel online geleakt wurde. Der Titel wird sehnsüchtig erwartet und gilt als eines der ambitioniertesten Spiele in der langen Reihe von Partyspielen. Es bietet eine Vielzahl von spielbaren Charakteren, darunter beliebte Figuren wie Pauline und Ninji, sowie einige bekannte Party-Boards aus früheren Titeln. Das Spiel soll am 17. Oktober veröffentlicht werden, sodass Fans nicht mehr lange warten müssen. In einigen Läden gibt es bereits Kioske mit dem Spiel, wodurch einige Fans es frühzeitig ausprobieren können. Allerdings sollten diejenigen, die das Spiel ohne Vorwissen genießen möchten, in den nächsten Tagen Spoiler vermeiden.

Berichten zufolge ist die ROM von Super Mario Party Jamboree online aufgetaucht. Ähnlich wie bei Zelda: Echoes of Wisdom können Spieler mit gehackten Switch-Konsolen oder Emulatoren das Spiel vor dem offiziellen Release spielen. Auch Gameplay-Videos und Screenshots sind im Umlauf. Fans brauchen sich jedoch nicht allzu sehr um Spoiler zu sorgen, da es in einem Mario-Party-Spiel nicht viel zu enthüllen gibt. Der Titel reiht sich in die unglückliche Serie von Nintendo-Spielen ein, die vor ihrer offiziellen Veröffentlichung geleakt wurden. Ähnlich wie Tears of the Kingdom, das 10 Tage vor seiner Markteinführung raubkopiert wurde. Super Mario Party Jamboree wird über 100 neue Minispiele, 22 spielbare Charaktere und sieben Spielbretter bieten.

PSA 🚨 Super Mario Party Jamboree has leaked online nearly a week before it officially launches! Watch out for spoilers lol pic.twitter.com/UcL852MHgT — Nintendeal (@Nintendeal) October 11, 2024

Super Mario Party Jamboree wurde raubkopiert

Zwei dieser Spielbretter stammen aus den früheren Titeln Mario Party und Mario Party 2 und die Anzahl der Spielbretter ist die größte in der Geschichte der Mario-Party-Spiele. Zusätzlich gibt es verschiedene Koop- und Wettkampfmodi außerhalb der üblichen Partymodi. Nintendo hat bereits viele Gameplay-Szenen und Features präsentiert. Dennoch sollten diejenigen, die Super Mario Party Jamboree ohne Vorwissen genießen wollen, vorsichtig sein und sich von den Leaks nicht beeinflussen lassen.

