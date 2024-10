Super Mario Party Jamboree: So könnt ihr jetzt schon spielen

Die Veröffentlichung von Super Mario Party Jamboree steht kurz bevor, und einige Einzelhändler bieten Fans die Möglichkeit, das Spiel vorab auszuprobieren. Während einige Nintendo-Spieler vielleicht auf eine herunterladbare Demo für die Switch hoffen, gibt es zumindest eine weitere Option für diejenigen, die das Spiel vor der Veröffentlichung testen möchten, um einen besseren Eindruck vom Gameplay zu bekommen. Die Reihe ist seit Jahren ein Favorit bei den Fans, mit den ersten Ausgaben auf dem N64. Auf der Switch hat die Serie jedoch eine neue Dimension des Erfolgs erreicht. Super Mario Party aus dem Jahr 2018 hat sich über 20 Millionen Mal verkauft, und Mario Party Superstars aus dem Jahr 2021 hat die Marke von 12 Millionen verkauften Exemplaren überschritten.

Nintendo möchte an diesen Erfolg mit Super Mario Party Jamboree anknüpfen, das zum Start über 110 Minispiele und sieben Spielbretter bietet. Darüber hinaus wird das Spiel eine Reihe interessanter Modi enthalten, die die traditionelle Party-Action auflockern. Wegen der neuen Inhalte im Vergleich zu früheren Spielen der Reihe möchten einige Spieler den kommenden Titel vielleicht erst ausprobieren. Glücklicherweise bieten ausgewählte Geschäfte den Fans diese Möglichkeit. Laut einem Bericht von Nintendo Wire ist Super Mario Party Jamboree bei Target, Best Buy und GameStop in den USA verfügbar. Diese Demos wurden am 4. Oktober in die Geschäfte gebracht und ermöglichen es den Fans, ausgewählte Modi vor dem Release am 17. Oktober zu testen.

Super Mario Party Jamboree kann in den USA bereits getestet werden