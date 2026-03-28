Super Mario Galaxy Film: Nintendo bestätigt Auftritt einer legendären Figur

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der kommende Super Mario Galaxy Film sorgt schon vor dem Kinostart für Gesprächsstoff. Eigentlich war bereits bekannt, dass viele bekannte Figuren aus der Mario-Reihe zurückkehren werden. Doch nun hat Nintendo selbst eine Überraschung vorweggenommen.

Eine echte Kultfigur aus einer anderen Nintendo-Reihe soll ebenfalls im Film auftauchen.

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Überraschung für Fans kurz vor dem Kinostart

Der Animationsfilm startet in Deutschland am 1. April 2026 in den Kinos und setzt die Geschichte aus „The Super Mario Bros. Movie“ fort.

Bekannte Charaktere wie Yoshi, Rosalina oder Bowser Jr. waren bereits bestätigt. Doch jetzt wurde zusätzlich ein weiterer Auftritt enthüllt, mit dem viele Fans nicht gerechnet hatten.

Die Rede ist von Fox McCloud, dem bekannten Helden aus der Star-Fox-Reihe.

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Star-Fox-Held betritt das Mario-Universum

Fox McCloud gehört zu den bekanntesten Figuren aus Nintendos Star Fox. Sein Auftreten im Mario-Film ist deshalb eine echte Überraschung.

Inhaltlich passt der Charakter allerdings erstaunlich gut zum Setting. Der neue Film spielt größtenteils im Weltall, wo Mario und seine Freunde zwischen verschiedenen Planeten reisen.

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Die Star-Fox-Reihe ist ebenfalls im Weltraum angesiedelt. Daher wirkt ein kurzer Auftritt von Fox McCloud im Film nicht völlig fehl am Platz.

Viele Fans sehen darin sogar einen möglichen Hinweis auf ein größeres Nintendo-Filmuniversum.

Mario geht diesmal ins All

Die Handlung des Films orientiert sich stark an den beliebten Spielen Super Mario Galaxy. Dort reist Mario ebenfalls durch verschiedene Galaxien und sammelt Sterne.

Im Film verschlägt es Mario, Luigi, Peach und Toad auf eine intergalaktische Reise. Dabei treffen sie auf neue Verbündete wie Rosalina und müssen sich erneut gegen Bowser und seinen Sohn Bowser Jr. behaupten.

Das Abenteuer soll deutlich größer und spektakulärer werden als im ersten Mario-Film.

Große Erwartungen nach dem Mega-Erfolg

Der Vorgängerfilm war ein riesiger Erfolg für Nintendo. The Super Mario Bros. Movie entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Videospielverfilmungen aller Zeiten und spielte weltweit mehr als eine Milliarde Dollar ein.

Kein Wunder also, dass Nintendo und das Animationsstudio Illumination die Geschichte fortsetzen wollten.

Mit neuen Figuren, einem deutlich größeren Schauplatz und möglichen Crossover-Momenten will der Galaxy-Film den Erfolg sogar noch übertreffen.

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