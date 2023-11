Super Mario Bros. Wonder: Trailer feiert Pressestimmen

Wie bereits bei einigen seiner Neuerscheinungen in diesem Jahr hat Nintendo’s Super Mario Bros. Wonder einen Auszeichnungstrailer erhalten, welcher die Kritiker lobt. Das seit dem 20. Oktober erhältliche Side-Scrolling-Plattformspiel ist bereits eines der am höchsten bewerteten Spiele des Jahres 2023. Super Mario Bros. Wonder ist eine bedeutende Weiterentwicklung in Stil und Präsentation im Vergleich zu früheren Plattformspielen wie New Super Mario Bros. U. Es bringt neue Spielmechaniken wie Wonder Flowers, welche Levels auf einzigartige Weise verzerren, sowie neue Power-Ups wie Elephant, Drill, Bubble und mehr mit sich. Abzeichen lockern das Gameplay zusätzlich auf. Auch in unserem Review erreichte der Titel die Höchstwertung.

Spieler können online Räume erstellen, um mit anderen zu spielen, oder Standees schrittweise positionieren, um sie wiederzubeleben. Super Mario Bros. Wonder ist nicht nur bei Kritikern beliebt, sondern auch ein Verkaufserfolg: Es ist das am schnellsten verkaufte Mario-Spiel in Europa und verkaufte sich in Japan bei seinem Debüt über 638.000 Mal in physischer Form. Weltweite Verkäufe werden noch nicht bekannt gegeben.