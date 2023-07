Super Mario Bros. Wonder: Erwartete Spielgröße im eShop entdeckt!

Klein, kleiner, Super Mario Bros. Wonder!

Mittlerweile wurde für das nächste große Super Mario Abenteuer: Super Mario Bros. Wonder die erwartete Größe des Spiels entdeckt. Die Größe fällt recht bescheiden aus, dies könnte aber andere Gründe haben.

Die Größe

Im offiziellen eShop ist Super Mario Bros. Wonder bereits zu finden. Aber nicht nur der angekündigte Titel mit Fotos und Trailer. Auch die erwartete Größe der Spieldatei ist hier zu finden. Die Größe soll in etwa 4,5 Gigabyte betragen.

Klein, kleiner, Super Mario Bros. Wonder

4,5 Gigabyte sind nicht wirklich groß. Also jeder der das Spiel digital kaufen möchte, wird kein Problem mit dem Speicherplatz haben und wird sich auch nicht extra eine SD-Karte kaufen müssen.

Die Größe im Vergleich zu anderen aktuellen Titeln

Aber nicht nur die Größe vom kommenden Super Mario Bros. Wonder sind im Nintendo eShop aufgetaucht. Auch die Größen von weiteren Titeln wurde uns mittlerweile offenbart:

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück – 10,0 Gigabyte

– 10,0 Gigabyte Manic Mechanics – 1,4 Gigabyte

– 1,4 Gigabyte Star Ocean: The Second Story R – 13,7 Gigabyte

– 13,7 Gigabyte Super Mario RPG – 8,0 Gigabyte

– 8,0 Gigabyte WarioWare: Move It! – 1,5 Gigabyte

Bei der Auflistung sticht uns ebenfalls die geringe Größe von Super Mario RPG ins Auge!

Die Größe im Vergleich zu älteren Super Mario Titeln

Im Vergleich zu anderen Titeln scheint Super Mario Bros. Wonder recht klein auszufallen. Zwar ist dieses größer als Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, welches eine Größe von 2,9 Gigabyte hatte oder New Super Mario Bros. U Deluxe, welche mit 2,5 Gigabyte daherkam. Allerdings stellen wir bei dem Größenvergleich fest, dass der 3D Titel und 2D Titel im Vergleich gar nicht so weit auseinander liegen, was uns vielleicht erklärt, dass wir uns aufgrund der “geringen” Größe von Super Mario Bros. Wonder keine Sorgen machen brauchen. Schließlich ist die Nintendo Switch schon lange auf den Markt und Nintendo hat schon seit Super Mario Bros. 3 auf dem NES bewiesen, dass man mit dem Speicherplatz im Laufe der Lebenszeit einer Konsole umzugehen weiß.

Es geht noch viel größer!

Wenn man hier allerdings zur kommenden Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 von Konami schielt, dann stellt man entsetzt fest, dass die Größe dieser Collection fast stolze 60 Gigabyte benötigen wird. Aber hier werden auch Äpfel mit Birnen verglichen. Schließlich handelt es sich hier um eine Spielesammlung mit recht viel Inhalten. Zudem bringt Konami die Sammlung auf mehreren Konsolen heraus, weswegen die Spielgröße zu komprimieren, eher nachrangig ist.

Das Jahr des Super Mario

2023 ist bis jetzt ein tolles Jahr. Schließlich haben wir dieses Jahr den Super Mario Bros. Film im Kino gesehen und es wurden gleich zwei neue Super Mario Titel angekündigt: Super Mario Bros. Wonder und Super Mario RPG.

Super Mario Bros. Wonder wird am 20.10.2023 für die Nintendo Switch erscheinen. Alle Super Mario-Videospiele, die jemals erschienen sind, von Super Mario Bros., über Super Mario 64 bis hin zu Super Mario Bros. Wonder findest du in unserem Super-Guide-Artikel.

