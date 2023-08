Super Mario Bros. Wonder Direct am 31. August

Der etwa 15-minütige Livestream hält zahlreiche Informationen zum bald erscheinenden Spiel für Nintendo Switch bereit.

Super Mario Bros. Wonder - (C) Nintendo

Am Donnerstag, den 31. August 2023, startet um 16:00 Uhr (MEZ) eine Präsentation zu Super Mario Bros. Wonder. Der rund 15-minütige Livestream gewährt ausführliche Einblicke in Marios neuestes 2D-Abenteuer.

Der deutschsprachige Livestream kann auf der Nintendo Direct-Webseite oder auf dem YouTube-Kanal von Nintendo mitverfolgt werden.